Андронов: «Слова Орлова про «Матч ТВ»? Произошел «косяк». Думаю, на нас он не в обиде»

Спортивный журналист Алексей Андронов поделился мнением о ситуации с комментатором «Матч ТВ» Геннадием Орловым, который в прямом эфире заявил, что он выведен за штат, а сам канал обанкротился.

Позднее Орлов отказался от своих слов, заявив, что видео было смонтировано.

– Для нас это была абсолютно такая же неожиданность, как и для всех остальных. Потому что мы закончили эфир, это был прямой эфир, после этого еще минут 20 мы были в редакции, после чего пришли в бар, и уже там начались звонки Геннадию Сергеевичу с вопросами. Только таким образом мы узнали о том, что произошло.

– Вы подвели итоги случившегося с Геннадием Орловым и общались ли с ним как-то после?

– Общались, естественно. И вчера долго общались, и сегодня разговаривали по телефону. Что значит итоги? Нам неудобно, что случилась такая ситуация, которая вряд ли кому-то принесла сколько-то положительных эмоций.

– А как сам Геннадий Сергеевич прокомментировал? На вас он в обиде?

– Думаю, что на нас лично он не в обиде, да и сложно тут найти что-то персональное, на что можно было бы обижаться. Да, произошел, как мы это называем в своем журналистском сообществе, «косяк». Дальше, мне кажется, должна разбираться та сторона, где это случилось. Мы в данном случае также можем чувствовать себя пострадавшими. Другой вопрос, что к тому, что говорил в этом фрагменте я или Кирилл Дементьев несколько меньше внимания.

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