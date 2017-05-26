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  • Андронов: «Слова Орлова про «Матч ТВ»? Произошел «косяк». Думаю, на нас он не в обиде»

Андронов: «Слова Орлова про «Матч ТВ»? Произошел «косяк». Думаю, на нас он не в обиде»

26 мая 2017, 21:48
9

Спортивный журналист Алексей Андронов поделился мнением о ситуации с комментатором «Матч ТВ» Геннадием Орловым, который в прямом эфире заявил, что он выведен за штат, а сам канал обанкротился.

Позднее Орлов отказался от своих слов, заявив, что видео было смонтировано.

– Для нас это была абсолютно такая же неожиданность, как и для всех остальных. Потому что мы закончили эфир, это был прямой эфир, после этого еще минут 20 мы были в редакции, после чего пришли в бар, и уже там начались звонки Геннадию Сергеевичу с вопросами. Только таким образом мы узнали о том, что произошло.

– Вы подвели итоги случившегося с Геннадием Орловым и общались ли с ним как-то после?

– Общались, естественно. И вчера долго общались, и сегодня разговаривали по телефону. Что значит итоги? Нам неудобно, что случилась такая ситуация, которая вряд ли кому-то принесла сколько-то положительных эмоций.

– А как сам Геннадий Сергеевич прокомментировал? На вас он в обиде?

– Думаю, что на нас лично он не в обиде, да и сложно тут найти что-то персональное, на что можно было бы обижаться. Да, произошел, как мы это называем в своем журналистском сообществе, «косяк». Дальше, мне кажется, должна разбираться та сторона, где это случилось. Мы в данном случае также можем чувствовать себя пострадавшими. Другой вопрос, что к тому, что говорил в этом фрагменте я или Кирилл Дементьев несколько меньше внимания.

«За полтора года потратили трехгодичный бюджет». Что творится с «Матч ТВ»

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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батог
1495827205
Что у пьяного на уме, то у дурака на языке!
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Atom2020
1495827481
Это прямо как Губерниев про "говно в воротах" ... тоже вроде не хотел ... но сказал в прямом эфире ...
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mihail200606
1495827955
не пойму за что орлов должен на них обижаться... сам же ляпнул чтото в маразматическом угаре.. или может все таки правду сказал да не там и не тем... косяк орловский, персональный... Ждем разьяснений повелительницы канала)) где деньги))
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SAMOED
1495829061
Появилась надежда больше его не услышать в эфире и то хорошо.
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Taps
1495829558
Орлов-самый поганый комментатор с самым низким рейтингом. Вот и убрали. Поделом.
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Tostao
1495829736
Зачем Геша юлил? Сказал и сказал! Хоть один раз правду выдал во всеуслышание. А так показал свой гнилой ливер.
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exreporter
1495834172
Орлов не так прост, он далеко не жертва перед Канделаки. Все же у него серьезные друзья среди тех, про продвигает Зенит. А это не последние люди. Поэтому ситуация нервная и для Орлова, и для Канделаки одинаково. Возможно, это какой-то рычаг к вскрытию системы менеджмента Матч-ТВ.
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la verdad
1495862799
Надо было из бара трансляцию вести. Там бы он ещё больше нарассказывал :)))
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