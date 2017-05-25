Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Матч ТВ» – банкрот, а я выведен за штат? Провокация! Кто-то это подстроил»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов опроверг информацию, согласно которой он заявил, что «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет и стал банкротом, а он сам выведен за штат.

    – Вы сказали, что «Матч ТВ» банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это?

    – Где это было? Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?

    – То есть вы не выведены за штат?

    – Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 26 мая 2017, 19:00

      Пора бы ему уже валить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2742

      Джанни Родари 26 мая 2017, 15:46

      лишь бы попиариться, неважно уже какую хрень нести в эфир

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 26 мая 2017, 13:08

      Гена, ты видел, какие рейтинги у твоих трансляций?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 07:19

      Нет слов... Наконец то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 26 мая 2017, 06:58

      А надо бы его уже давно вывести,пора уже дома сидеть на печке спорт экспресс читать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 мая 2017, 02:48

      Пожизненный комменкакор:)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 мая 2017, 02:22

      просто гену за штат вывели,вот и всё....такие комментаторы нам не нужны....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 25 мая 2017, 23:24

      " у меня просто нет слов…" ©
      Правильно. Сезон то закончился. За Зенит слова закончились.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 25 мая 2017, 23:12

      не знают как еще бабки срубить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 мая 2017, 23:05

      так в чем правда то?)))))или Геннадий заднюю включил?или его сглазили,как луческу?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11