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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Орлов: «Матч ТВ» – банкрот, а я выведен за штат? Провокация! Кто-то это подстроил»

Орлов: «Матч ТВ» – банкрот, а я выведен за штат? Провокация! Кто-то это подстроил»

25 мая 2017, 21:36
18

Футбольный комментатор Геннадий Орлов опроверг информацию, согласно которой он заявил, что «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет и стал банкротом, а он сам выведен за штат.

– Вы сказали, что «Матч ТВ» банкрот, а вы выведены за штат. Правда ли это?

– Где это было? Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили, какая глупость! Откуда вы это взяли?

– То есть вы не выведены за штат?

– Не выведен, пока работаю. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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Atom2020
1495739578
Гена не сдается ... )))
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dok66
1495740226
Нич-чч-ево не понимаю ! Но дыма без огня не бывает ! Или это бомардиры развлекаются ?
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APchelov
1495740486
Ну если на каждом матче собирать по несколько комментаторов, а потом мусолить в студии моменты спартака в присутствии нескольких экспертов, то никаких денег не хватит им на зарплату. Не удивлюсь, если скоро красно-белый матч-тв скончается )))
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Tostao
1495741274
Поздно батенька, процесс уже пошёл.))
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Andrey160268
1495741318
А как вам это? http://www.interfax.ru/sport/563912
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dddolphin
1495743894
" у меня просто нет слов…" © Правильно. Сезон то закончился. За Зенит слова закончились.
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la verdad
1495756103
Пожизненный комменкакор:)
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Дядя Серёжа
1495772351
Нет слов... Наконец то.
Ответить
Павелий
1495793318
Гена, ты видел, какие рейтинги у твоих трансляций?
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Джанни Родари
1495802779
лишь бы попиариться, неважно уже какую хрень нести в эфир
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