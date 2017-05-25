Орлов заявил, что «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что «Матч ТВ» за полтора года существования потратил трехгодичный бюджет.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист выведен за штат телеканала, а многие комментаторы будут уволены.

«Это же позорище, что этот наш канал самый большой, где Толстой зарабатывал по 90… И с Тиной они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Дело в том, что трехгодичный бюджет потратили за полтора года. Они поставили сейчас экономиста, и его задача – всех убрать.

Даже не хочется говорить о руководителях – настолько они неинтересны. Я взрослый человек и общаюсь только с теми людьми, которые мне приятны. Поэтому я с Тиной Канделаки ни разу не разговаривал. И еще там одна девушка есть – Билан. Я вижу, что они делают. Продукт никакой. Картинка яркая, но это не так сложно сделать за деньги. Но как можно было назвать передачу «Кто хочет стать легионером?»? Ну это умереть можно», – сказал Орлов в прямом эфире программы Offside.TV «ВКонтакте».