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    Орлов заявил, что «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что «Матч ТВ» за полтора года существования потратил трехгодичный бюджет.

    Ранее сообщалось, что спортивный журналист выведен за штат телеканала, а многие комментаторы будут уволены.

    «Это же позорище, что этот наш канал самый большой, где Толстой зарабатывал по 90… И с Тиной они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Дело в том, что трехгодичный бюджет потратили за полтора года. Они поставили сейчас экономиста, и его задача – всех убрать.

    Даже не хочется говорить о руководителях – настолько они неинтересны. Я взрослый человек и общаюсь только с теми людьми, которые мне приятны. Поэтому я с Тиной Канделаки ни разу не разговаривал. И еще там одна девушка есть – Билан. Я вижу, что они делают. Продукт никакой. Картинка яркая, но это не так сложно сделать за деньги. Но как можно было назвать передачу «Кто хочет стать легионером?»? Ну это умереть можно», – сказал Орлов в прямом эфире программы Offside.TV «ВКонтакте».

    Источник: «ВКонтакте»

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    25.05.2017 21:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 мая 2017, 11:20

      Ну и где? нету там таких слов в этой программе ..... пустобрехи ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 26 мая 2017, 00:02

      если где-то рядом крутится вОлера, то ничего удивительного....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 мая 2017, 23:31

      Выведение за штаты позитивно сказывается на гражданской позиции... Как оказалось...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 25 мая 2017, 22:36

      Не потратили, а освоили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 мая 2017, 22:36

      Мдооо... Ну кроме разбазаривания бюджета, произвели набор смазливых дур, типа Орзул, которая никакого отношения к спорту не имеет, если не считать Дзюбу. Плюс когорта молодых болтунов, напичканных статистикой, пошлыми шутками и озабоченных - какой они произведут впечатление на слушателей. А таких, как Елагин убирают! Нет, прав был дедушка Крылов:

      Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
      А сапоги тачать пирожник,
      И дело не пойдет на лад.
      Да и примечено стократ,
      Что кто за ремесло чужое браться любит,
      Тот завсегда других упрямей и вздорней:
      Он лучше дело всё погубит,
      И рад скорей
      Посмешищем стать света,
      Чем у честных и знающих людей
      Спросить иль выслушать разумного совета.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 21:37

      Шой-то прорвало Гену ! Как только кормушку отняли . А раньше с ладошки брал и молчал .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 25 мая 2017, 21:37

      Это они ещё подужались,изначально они за три месяца годовой бюджет просрали

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 мая 2017, 21:35

      Далеко не фанат Орлова, но тут случай, когда согласен. У канала хороший теле-дизайн, форма подачи яркая. Но содержание сетки вещания не годится. Много трепа в ущерб трансляциям. И не нужного развлекалова. Про художественные фильмы вообще молчу.

      7
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 мая 2017, 21:33

      ахаххахаха , смешон , чего же ты про свой стадион не говоришь ??? еще не забыли про матч открытие с уралом , помню как ты там комментировал что все красные по делу , давно пора тебе свалить , комментируй на канале зенита матчи

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 мая 2017, 21:30

      Ну-ка давай,дедушка Гена, расскажи про все Тинкины выкрутасы!!!
      Она святая что-либо,чтоб не воровать?)))
      Вон главный почтарь себе какую премию отписал,а Тинке ещё на тушь и на помаду надо...

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