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  • Орлов заявил, что «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет

Орлов заявил, что «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет

25 мая 2017, 21:17
17

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что «Матч ТВ» за полтора года существования потратил трехгодичный бюджет.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист выведен за штат телеканала, а многие комментаторы будут уволены.

«Это же позорище, что этот наш канал самый большой, где Толстой зарабатывал по 90… И с Тиной они же вообще обанкротили «Матч ТВ». Дело в том, что трехгодичный бюджет потратили за полтора года. Они поставили сейчас экономиста, и его задача – всех убрать.

Даже не хочется говорить о руководителях – настолько они неинтересны. Я взрослый человек и общаюсь только с теми людьми, которые мне приятны. Поэтому я с Тиной Канделаки ни разу не разговаривал. И еще там одна девушка есть – Билан. Я вижу, что они делают. Продукт никакой. Картинка яркая, но это не так сложно сделать за деньги. Но как можно было назвать передачу «Кто хочет стать легионером?»? Ну это умереть можно», – сказал Орлов в прямом эфире программы Offside.TV «ВКонтакте».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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mialkov
1495736577
Убрали с МатчТВ, теперь и обсирать можно. Что ж раньше то молчал???
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семёнычев
1495737018
Ну-ка давай,дедушка Гена, расскажи про все Тинкины выкрутасы!!! Она святая что-либо,чтоб не воровать?))) Вон главный почтарь себе какую премию отписал,а Тинке ещё на тушь и на помаду надо...
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кузнецов артем
1495737191
ахаххахаха , смешон , чего же ты про свой стадион не говоришь ??? еще не забыли про матч открытие с уралом , помню как ты там комментировал что все красные по делу , давно пора тебе свалить , комментируй на канале зенита матчи
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exreporter
1495737350
Далеко не фанат Орлова, но тут случай, когда согласен. У канала хороший теле-дизайн, форма подачи яркая. Но содержание сетки вещания не годится. Много трепа в ущерб трансляциям. И не нужного развлекалова. Про художественные фильмы вообще молчу.
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T 72
1495737428
Это они ещё подужались,изначально они за три месяца годовой бюджет просрали
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dok66
1495737473
Шой-то прорвало Гену ! Как только кормушку отняли . А раньше с ладошки брал и молчал .
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Tostao
1495740981
Мдооо... Ну кроме разбазаривания бюджета, произвели набор смазливых дур, типа Орзул, которая никакого отношения к спорту не имеет, если не считать Дзюбу. Плюс когорта молодых болтунов, напичканных статистикой, пошлыми шутками и озабоченных - какой они произведут впечатление на слушателей. А таких, как Елагин убирают! Нет, прав был дедушка Крылов: Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней: Он лучше дело всё погубит, И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета.
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Чермындыр
1495740997
Не потратили, а освоили
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Тазит
1495744275
Выведение за штаты позитивно сказывается на гражданской позиции... Как оказалось...
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FanatSerj
1495786838
Ну и где? нету там таких слов в этой программе ..... пустобрехи ?
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