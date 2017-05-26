«Локомотив» продлил контракт с Антоном Миранчуком

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продолжит выступать за московский клуб. Как сообщает пресс-служба железнодорожников, 21-летний россиянин подписал с командой новый контракт.

«Я очень счастлив! Продление контракта с «Локомотивом» – это действительно важный шаг в моей карьере. Намерен бороться за место в стартовом составе, ведь впереди чемпионат мира, а сыграть на нем – моя цель!» – сказал Миранчук.

Детали сделки не сообщаются, однако, по неофициальной информации, срок нового соглашения рассчитан на три года. За «Локомотив» Миранчук выступает с 2011 года.