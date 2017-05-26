Барцальи оценил шансы «Ювентуса» на победу в финале Лиги чемпионов

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи считает, что в предстоящем финале Лиги чемпионов у его команды больше шансов одержать победу, чем два года назад, когда туринцы встречались с «Барселоной», и проиграли.

«В данный момент мы более уверенны в своих силах, чем два года назад. Посмотрим, что произойдет на поле, а случится может все что угодно. В команде мы часто обсуждаем то, что через два года добрались до финала», – сказал Барцальи.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.