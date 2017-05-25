«Амкар» начнет подготовку к новому сезону 11 июня

Футболисты и тренерский штаб «Амкара» начнут подготовку к новому сезону 11 июня. Первый тренировочный сбор команда проведет в Перми с 11 по 16 июня. Затем футболисты отправятся в Австрию, где с 18 июня по 3 июля сыграет 4 товарищеских матча. Заключительный тренировочный сбор «Амкара» пройдет в Словении с 8 по 14 июля. В Словении также запланированы товарищеские игры.

Стоит отметить, что сезон-2017/2018 в Премьер-лиге в связи с проведением в России Чемпионата мира-2018 стартует 16 июля. Расписание первых восьми туров станет известно в ближайшие дни.