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  • Кавазашвили: «Акинфеев по-прежнему является лучшим вратарем чемпионата России»

Кавазашвили: «Акинфеев по-прежнему является лучшим вратарем чемпионата России»

24 мая 2017, 18:47
10

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о вызове в сборную России голкипер тульского «Арсенала» Владимира Габулова, а также назвал стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим из лучших в РФПЛ.

«Лучшим из лучших в чемпионате России по-прежнему остается Игорь Акинфеев. На второе место поставлю Сослана Джанаева из «Ростова», который очень хорошо себя показал. Остальные — очень хорошие вратари, но равнять их по классу с Акинфеевым я не могу.

Очень доволен тем, что Станислав Черчесов позвал в сборную России Владимира Габулова. Это означает, что Станислав Саламович уважает наших ветеранов и не забывает о них. Пригласить такого вратаря – прекрасное решение в человеческом плане. С его знаниями, умениями, и способностью работать в любой ситуации, даже в таком преклонном возрасте. Конкуренцию Габулов уже никому составить не сможет, на вратарском поприще для него это последняя песня. Но то, что Черчесов дает ему возможность завершить карьеру так красиво, – это великолепно», – сказал Кавазашвили.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия ЦСКА Ростов Арсенал Акинфеев Игорь Габулов Владимир Джанаев Сослан Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Вадим 1972
1495641258
Спорное мнение. У нас много хороших вратарей, но по настоящему гениального сейчас, увы нет.
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Бриг
1495641314
Новость. Больше писать не о чем.
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Karpathian
1495641960
нет.
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fadda
1495643653
Весь футбол пошёл наш по п#зде Наш футбол как ИгАрь Акинфеев
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Обер-КанцлерЪ
1495645201
Лучший в Лиге Чемпионов даже можно сказать! Причем скорее всего на долгие годы лучший!
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dok66
1495648496
Избитая фраза - "стабильность - признак мастерства !" - очень подходит к Акинфе . Кто еще из его поколения может этим похвастать ? Никто . Раньше были - Овчинников , Нигмтуллин , а после Акинфа . Сейчас появились новые имена - Лунев , Медведев , Селихов , хорошо , если станут такими же стабильными . Одно жаль - так и не поиграл в европейских клубах . Так сложилось .
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vovan55
1495662039
как бы то не было, но стоит прочно, тащит даже то что невозможно, ну а ляпы - они у всех, без них человек - машина... удачи Игорь!
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Дядя Серёжа
1495679366
Были бы ещё кавказские вратари - стали бы лучшими. Никаких Ивановых.
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iuda
1495691947
Он рекордсмен ЛЧ, да ещё и с дырявым очком
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paracetamol
1495731532
Джанаева уже год как в раме нет, Медведев стоит. У Анзора старческий маразм.
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