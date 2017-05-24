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    Кавазашвили: «Акинфеев по-прежнему является лучшим вратарем чемпионата России»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о вызове в сборную России голкипер тульского «Арсенала» Владимира Габулова, а также назвал стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим из лучших в РФПЛ.

    «Лучшим из лучших в чемпионате России по-прежнему остается Игорь Акинфеев. На второе место поставлю Сослана Джанаева из «Ростова», который очень хорошо себя показал. Остальные — очень хорошие вратари, но равнять их по классу с Акинфеевым я не могу.

    Очень доволен тем, что Станислав Черчесов позвал в сборную России Владимира Габулова. Это означает, что Станислав Саламович уважает наших ветеранов и не забывает о них. Пригласить такого вратаря – прекрасное решение в человеческом плане. С его знаниями, умениями, и способностью работать в любой ситуации, даже в таком преклонном возрасте. Конкуренцию Габулов уже никому составить не сможет, на вратарском поприще для него это последняя песня. Но то, что Черчесов дает ему возможность завершить карьеру так красиво, – это великолепно», – сказал Кавазашвили.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 18:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 19:58

      Джанаева уже год как в раме нет, Медведев стоит. У Анзора старческий маразм.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 25 мая 2017, 08:59

      Он рекордсмен ЛЧ, да ещё и с дырявым очком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:29

      Были бы ещё кавказские вратари - стали бы лучшими. Никаких Ивановых.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 25 мая 2017, 00:40

      как бы то не было, но стоит прочно, тащит даже то что невозможно, ну а ляпы - они у всех, без них человек - машина... удачи Игорь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 20:54

      Избитая фраза - "стабильность - признак мастерства !" - очень подходит к Акинфе . Кто еще из его поколения может этим похвастать ? Никто . Раньше были - Овчинников , Нигмтуллин , а после Акинфа . Сейчас появились новые имена - Лунев , Медведев , Селихов , хорошо , если станут такими же стабильными . Одно жаль - так и не поиграл в европейских клубах . Так сложилось .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 мая 2017, 20:00

      Лучший в Лиге Чемпионов даже можно сказать! Причем скорее всего на долгие годы лучший!

      2
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      Рейтинг: +381

      fadda 24 мая 2017, 19:34

      Весь футбол пошёл наш по п#зде
      Наш футбол как ИгАрь Акинфеев

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 мая 2017, 19:06

      нет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 мая 2017, 18:55

      Новость. Больше писать не о чем.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 24 мая 2017, 18:54

      Спорное мнение. У нас много хороших вратарей, но по настоящему гениального сейчас, увы нет.

      1
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