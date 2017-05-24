Кавазашвили: «Акинфеев по-прежнему является лучшим вратарем чемпионата России»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о вызове в сборную России голкипер тульского «Арсенала» Владимира Габулова, а также назвал стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим из лучших в РФПЛ.

«Лучшим из лучших в чемпионате России по-прежнему остается Игорь Акинфеев. На второе место поставлю Сослана Джанаева из «Ростова», который очень хорошо себя показал. Остальные — очень хорошие вратари, но равнять их по классу с Акинфеевым я не могу.

Очень доволен тем, что Станислав Черчесов позвал в сборную России Владимира Габулова. Это означает, что Станислав Саламович уважает наших ветеранов и не забывает о них. Пригласить такого вратаря – прекрасное решение в человеческом плане. С его знаниями, умениями, и способностью работать в любой ситуации, даже в таком преклонном возрасте. Конкуренцию Габулов уже никому составить не сможет, на вратарском поприще для него это последняя песня. Но то, что Черчесов дает ему возможность завершить карьеру так красиво, – это великолепно», – сказал Кавазашвили.