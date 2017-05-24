Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыжиков верит в победу сборной России на Кубке конфедераций

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017. Вратарь признался, что верит в победу сборной России на предстоящем домашнем турнире.

    «Это футбол, и все может быть — как блестящее выступление, так и неудачное. Вполне возможна победа на Кубке конфедераций.

    Верю в команду, буду болеть. Думаю, вся страна будет болеть. Мы можем быть и 12-м игроком, и 13-м, и 14-м», — сказал Рыжиков.

    Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2017 08:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 мая 2017, 19:28

      Смелое заявление-проверять я его конечно не буду(С)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 24 мая 2017, 14:41

      Уж скоро 10 лет будет,как сборная ничего не выигрывает и скорее всего так и дальше будет продолжаться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2017, 12:36

      Конечно.
      Навечно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 24 мая 2017, 12:29

      ))). Кто б сомневался. Думаю и ЧМ-2018 выиграем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 24 мая 2017, 08:58

      Мы тоже верим , если наши танцоры начнут в футбол играть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11