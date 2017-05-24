Рыжиков верит в победу сборной России на Кубке конфедераций

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017. Вратарь признался, что верит в победу сборной России на предстоящем домашнем турнире.

«Это футбол, и все может быть — как блестящее выступление, так и неудачное. Вполне возможна победа на Кубке конфедераций.

Верю в команду, буду болеть. Думаю, вся страна будет болеть. Мы можем быть и 12-м игроком, и 13-м, и 14-м», — сказал Рыжиков.

Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.