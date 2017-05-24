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  • Карпин: «На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет»

Карпин: «На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет»

24 мая 2017, 01:14
18

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с телеправами на предстоящий Кубок конфедераций-2017. По словам Карпина, ни у одного из телеканалов нет прав на показ турнира.

– Сейчас нас ждет Кубок конфедераций. У Вас лично какие ожидания от предстоящего турнира?

– На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам. Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.

– И кто же должен этим заниматься?

– Вопрос не ко мне.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Карпин Валерий
Комментарии (18)
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Дядя Серёжа
1495591222
К ЧМ разберитесь.
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ДСА
1495591911
Ну если Кубок не покажут в полном объёме, то это действительно будет сенсация.
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kykyi
1495595496
Денег , чтобы выкупить права на трансляцию нет? Зато у Роснефти (госкорпарация) есть деньги , чтобы оборудовать вертолет начальника рюмками для водки по 11 тр штука, ложками по 14 тр штука, икорницами по 83 тр штука. Чудны дела твои господи.
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Томь вперёд
1495596892
У нас ничего нового, всё как всегда через одно место! Не удивлюсь если у других стран даже не участниц турнира эти права уже есть!
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aurora5858
1495597343
Карпин похоже тренером не будет
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BoltCX
1495598704
Только у нас в стране такое может быть.
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Серега М.
1495605503
идиотизм....
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dok66
1495606442
Такими темпами мы и ЧМ можем не увидеть ! Ау , Мудко !
Ответить
walrus132
1495618183
Все будет нормально не паникуйте раньше времени не ссыте
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subbotaspartak
1495621412
В записи на "Матче" Канделака Чего-нибудь покажет нам чертяка.
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