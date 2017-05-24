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    Карпин: «На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с телеправами на предстоящий Кубок конфедераций-2017. По словам Карпина, ни у одного из телеканалов нет прав на показ турнира.

    – Сейчас нас ждет Кубок конфедераций. У Вас лично какие ожидания от предстоящего турнира?

    – На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам. Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.

    – И кто же должен этим заниматься?

    – Вопрос не ко мне.

    Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2017 01:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2017, 13:23

      В записи на "Матче" Канделака
      Чего-нибудь покажет нам чертяка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      walrus132 24 мая 2017, 12:29

      Все будет нормально не паникуйте раньше времени не ссыте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 24 мая 2017, 11:14

      Чувака с камерой на стадион и прямая трансляция в интернет, можно квадрокоптер еще подключить) на все про все тысяч 40 рублей) зачем миллионы отдавать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 мая 2017, 10:25

      И что получается во время матчей будут вещать
      На Первом - пусть говорят
      На России - мелодрама
      На Матч ТВ - летний биатлон
      Шикарно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 09:14

      Такими темпами мы и ЧМ можем не увидеть ! Ау , Мудко !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 24 мая 2017, 09:02

      Денег нет, но вы держитесь!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 24 мая 2017, 08:58

      идиотизм....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 мая 2017, 07:05

      Только у нас в стране такое может быть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 мая 2017, 06:42

      Карпин похоже тренером не будет

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 мая 2017, 06:34

      У нас ничего нового, всё как всегда через одно место!
      Не удивлюсь если у других стран даже не участниц турнира эти права уже есть!

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