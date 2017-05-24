Карпин: «На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с телеправами на предстоящий Кубок конфедераций-2017. По словам Карпина, ни у одного из телеканалов нет прав на показ турнира.

– Сейчас нас ждет Кубок конфедераций. У Вас лично какие ожидания от предстоящего турнира?

– На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам. Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.

– И кто же должен этим заниматься?

– Вопрос не ко мне.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.