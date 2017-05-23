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    «Динамо» ведет переговоры о продаже Дьякова и Погребняка

    Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что бело-голубые занимаются поиском вариантов трудоустройства защитника Виталия Дьякова и нападающего Павла Погребняка. По его словам, уже ведутся переговоры с некоторыми клубами. Соглашения обоих футболистов рассчитаны до лета 2018 года.

    «Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется. Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства», – сказал Кречетов.

    Первую часть минувшего сезона Дьяков провел на правах аренды в «Томи», приняв участие в 14-ти матчах РФПЛ и забив один гол. На счету Погребняка пять встреч в ФНЛ и ни одного результативного действия.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2017 15:58
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 26 мая 2017, 22:14

      Скорее бы избавиться от этого шлака, зачем было их подписывать, если даже в ФНЛ не играли и забивать не могли, если продадут нажрусь от радости)))

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 23 мая 2017, 21:11

      Бесполезная затея.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 мая 2017, 20:34

      Погребняк уж точно ни кому не нужен

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 23 мая 2017, 19:02

      Эх Виталик) Кандидат в сборную был. Пошел на повышение, а оказался в жопе.

      1
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 23 мая 2017, 18:53

      Тут не о продаже думать надо, а о том, как потерять по минимуму.



      Могли бы Павлу здесь и сейчас предложить разорвать контракт с неустойкой в 1,5 миллиона евросов и условием того, что он в новой команде за сезон ещё 0,5 дополучит. В теории эта сделка была бы интересна сразу трем сторонам - самому Павлу, который сможет в футбол поиграть ещё год, Динамо, которое сэкономит 35 миллионов рублей и клубу, который получит мотивированное полено.

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 23 мая 2017, 18:43

      Кому нужны эти лоботрясы!!!

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 23 мая 2017, 18:36

      Павлик чё с дуба рухнул куда=то от такой титьки бежать?ножками и ручками будет до последнего упираться и с динамы всё выдоит до копейки - потом можно и перейти куда-нить на небольшие деньги...год ещё контракта и 140 лямов в копилке - а так кому он нужен- 2 сезона 1 гол? Даже и бесплатно...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 18:17

      Погребняка первым делом и побыстрее!

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 мая 2017, 18:13

      По части соблюдения условий трудового договора к Погребняку претензий нет ( Паша далеко не дурак), а значит Динамо будет платить ему зарплату ещё год и никуда не денется.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 мая 2017, 18:10

      По,вообще никому не нужен,бревно

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