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«Динамо» ведет переговоры о продаже Дьякова и Погребняка

23 мая 2017, 15:58
23

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что бело-голубые занимаются поиском вариантов трудоустройства защитника Виталия Дьякова и нападающего Павла Погребняка. По его словам, уже ведутся переговоры с некоторыми клубами. Соглашения обоих футболистов рассчитаны до лета 2018 года.

«Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется. Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства», – сказал Кречетов.

Первую часть минувшего сезона Дьяков провел на правах аренды в «Томи», приняв участие в 14-ти матчах РФПЛ и забив один гол. На счету Погребняка пять встреч в ФНЛ и ни одного результативного действия.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Дьяков Виталий
Комментарии (23)
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FanatSerj
1495544934
Ну если Дьяков не гнушался в Томи играть, то команду ему скорее всего найдут. А вот со вторым.... тут проще как со старым деревом, срубить и в костер на шашлыки )))
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dok66
1495546048
Да разрубите вы это "Гордиев узел" . Потеряли уже больше !
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NEON-SM
1495547670
кому они нужны
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sergun-kuk
1495547987
Приезжайте к нам в Вязьму! Но играть без зарплаты!
Ответить
elizaveta-285
1495548053
Они и Вязьме не нужны!!!
Ответить
subbotaspartak
1495548146
НЕ вынесли позора клипа Погребняка. Наверняка.
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Zhigulin.best
1495549607
А динамо Брянск ребята вам дорога
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STAFOR13
1495552011
для Паши и ФНЛ это сильная лига будет, я даже не знаю кому он нужен, в 10 дивизион Китая если только с его зарплатой)
Ответить
семёнычев
1495552063
есть вариант в нагрузку с Панченко.... а так, это даже не распродажа, а чистая на.бка, .... может пацаны, которые пылесосы продают по квартирам , посоветуют маркетинговый ход???
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МАКАРШВЕД
1495554239
Кому нужны эти лоботрясы!!!
Ответить
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