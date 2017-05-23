«Динамо» ведет переговоры о продаже Дьякова и Погребняка

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что бело-голубые занимаются поиском вариантов трудоустройства защитника Виталия Дьякова и нападающего Павла Погребняка. По его словам, уже ведутся переговоры с некоторыми клубами. Соглашения обоих футболистов рассчитаны до лета 2018 года.

«Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется. Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства», – сказал Кречетов.

Первую часть минувшего сезона Дьяков провел на правах аренды в «Томи», приняв участие в 14-ти матчах РФПЛ и забив один гол. На счету Погребняка пять встреч в ФНЛ и ни одного результативного действия.