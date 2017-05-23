«Атлетико» предложит Коке новый долгосрочный контракт

«Атлетико» намерен предложить полузащитнику Коке новый контракт на длительный срок. В мадридском клубе довольны выступлениями 25-летнего игрока и хотят сохранить его в составе команды еще минимум на пять-шесть лет.

Согласно новому договору увеличится зарплата футболиста, а также сумма отступных за него. Ранее сам хавбек признавался, что был бы не против завершить карьеру в стане «матрасников».

В завершившемся сезоне Коке провел 54 матча, записав в свой актив пять мячей и 10 голевых передач. Нынешнее соглашение испанца истекает в июне 2019 года.