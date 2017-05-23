Ребров не отказывался выступать за сборную России

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о ситуации вокруг своего отказа выступать за сборную России. По его словам, он всегда может вернуться в национальную команду, если этого захочет главный тренер.

«У нас часто любят из контекста слова вырвать и поставить их в главные новости. От сборной я не отказывался. Мое несогласие быть вторым или третьим номером не значит, что я какой-то обиженный. Не значит это, что первый или никакой. Мне 33 года, у меня семья и дети. Мне хотелось бы спокойно готовиться к играм в клубе и проводить время с семьей. Потому что со сборной очень сложный график. Не каждый выдержит.

Тем более для молодых ребят было бы полезнее побыть рядом с Акинфеевым, окунуться в эту атмосферу. Если, не дай Бог, что-то случается, главный тренер всегда может позвонить мне. Всегда с удовольствием приеду. То есть нет никаких конфликтов и разногласий. Видимся, общаемся. Ничего такого нет, как это кто-то пытается выставить», – сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».

Напомним, сборной России предстоит в этом году принять участие в Кубке конфедераций-2017.