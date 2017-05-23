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    Василий Березуцкий считает, что Головин не затерялся бы в «Челси»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил прогресс хавбека армейцев Александра Головина. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах молодого россиянина заинтересован «Челси».

    – Кому из молодых армейцев вы отдали бы в этом году «Кубок прогресса» – за самый быстрый профессиональный рост? Претендентов-то хватает?

    – Да, очень здорово провел весенний период Федя Чалов, а Витинью вернулся из Бразилии абсолютно другим человеком. Мало того, что тренируется, как одержимый, так еще и вне поля стал суперпрофессионалом. Еду взвешивает – представляете?

    – С трудом.

    – Да, парня словно подменили – ни лени, ни инфантильности. Но кубок отдал бы все-таки Головину. Он растет просто как на дрожжах.

    – СМИ уже и в «Челси» его сватают. Верите в такой вариант?

    – Верю, что Саша не затерялся бы и там. Думаю, он должен попробовать себя за рубежом.

    – Головин – лучший молодой игрок России прямо сейчас?

    – Мне еще нравятся Зобнин и Алексей Миранчук, но пальма первенства все-таки за Сашей.

    Источник: РФС

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    23.05.2017 01:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +214

      Yurini 23 мая 2017, 15:56

      Какой Челси ему... пусть хотя бы в АПЛ за условный Борнмут или Бёрнли побегает и то если в глухой запас не сядет... что за бред!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 10:28

      Рано пока уезжать . Если еще один сезон будет такой же прогресс , вот тогда и можно задуматься .

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:12

      Пока такие завышенные САМООЦЕНКИ существуют мы продолжим всекаться командам типа Алжира.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 23 мая 2017, 10:03

      Судя по тому как парень быстро прогрессирует ему в следующем сезоне уже по-любому нужно будет ехать за границу а то остановится в развитии как акинфеев и Дзагоев

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 23 мая 2017, 09:20

      Василий тебе подходит это имя-ты просто Вася!!!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 мая 2017, 08:23

      Он бы в Челси не просто,не затерялся.)))Его просто бы не искали.))

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 23 мая 2017, 07:13

      Согласен с Васей! Очень подошел бы ФК "Челси" у них как раз должность мойщика бутц, вакантная и мерчендайзера раздевалки.

      -1
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 мая 2017, 06:58

      Не плохой игрок...

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 23 мая 2017, 05:36

      утки, утки.....

      -1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:29

      Конечно бы не затерялся, им барабанщика не хватает.
      ...А, это вы про футбол...
      Ну удачи, земляк.

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