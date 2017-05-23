Василий Березуцкий считает, что Головин не затерялся бы в «Челси»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил прогресс хавбека армейцев Александра Головина. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах молодого россиянина заинтересован «Челси».

– Кому из молодых армейцев вы отдали бы в этом году «Кубок прогресса» – за самый быстрый профессиональный рост? Претендентов-то хватает?

– Да, очень здорово провел весенний период Федя Чалов, а Витинью вернулся из Бразилии абсолютно другим человеком. Мало того, что тренируется, как одержимый, так еще и вне поля стал суперпрофессионалом. Еду взвешивает – представляете?

– С трудом.

– Да, парня словно подменили – ни лени, ни инфантильности. Но кубок отдал бы все-таки Головину. Он растет просто как на дрожжах.

– СМИ уже и в «Челси» его сватают. Верите в такой вариант?

– Верю, что Саша не затерялся бы и там. Думаю, он должен попробовать себя за рубежом.

– Головин – лучший молодой игрок России прямо сейчас?

– Мне еще нравятся Зобнин и Алексей Миранчук, но пальма первенства все-таки за Сашей.