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  • Василий Березуцкий считает, что Головин не затерялся бы в «Челси»

Василий Березуцкий считает, что Головин не затерялся бы в «Челси»

23 мая 2017, 01:50
10

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил прогресс хавбека армейцев Александра Головина. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах молодого россиянина заинтересован «Челси».

– Кому из молодых армейцев вы отдали бы в этом году «Кубок прогресса» – за самый быстрый профессиональный рост? Претендентов-то хватает?

– Да, очень здорово провел весенний период Федя Чалов, а Витинью вернулся из Бразилии абсолютно другим человеком. Мало того, что тренируется, как одержимый, так еще и вне поля стал суперпрофессионалом. Еду взвешивает – представляете?

– С трудом.

– Да, парня словно подменили – ни лени, ни инфантильности. Но кубок отдал бы все-таки Головину. Он растет просто как на дрожжах.

– СМИ уже и в «Челси» его сватают. Верите в такой вариант?

– Верю, что Саша не затерялся бы и там. Думаю, он должен попробовать себя за рубежом.

– Головин – лучший молодой игрок России прямо сейчас?

– Мне еще нравятся Зобнин и Алексей Миранчук, но пальма первенства все-таки за Сашей.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челси Березуцкий Василий Головин Александр Витиньо
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1495506597
Конечно бы не затерялся, им барабанщика не хватает. ...А, это вы про футбол... Ну удачи, земляк.
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Berdchanin
1495506996
утки, утки.....
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Obi Wan
1495511934
Не плохой игрок...
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1495512786
Согласен с Васей! Очень подошел бы ФК "Челси" у них как раз должность мойщика бутц, вакантная и мерчендайзера раздевалки.
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Docentusa
1495517037
Он бы в Челси не просто,не затерялся.)))Его просто бы не искали.))
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Psih86
1495520435
Василий тебе подходит это имя-ты просто Вася!!!
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евгений сергеевичч
1495523037
Судя по тому как парень быстро прогрессирует ему в следующем сезоне уже по-любому нужно будет ехать за границу а то остановится в развитии как акинфеев и Дзагоев
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ItalianFootball
1495523536
Пока такие завышенные САМООЦЕНКИ существуют мы продолжим всекаться командам типа Алжира.
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dok66
1495524524
Рано пока уезжать . Если еще один сезон будет такой же прогресс , вот тогда и можно задуматься .
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Yurini
1495544206
Какой Челси ему... пусть хотя бы в АПЛ за условный Борнмут или Бёрнли побегает и то если в глухой запас не сядет... что за бред!
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