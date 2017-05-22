Широков назвал лучших игроков минувшего сезона РФПЛ

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков назвал лучших игроков минувшего сезона российской Премьер-лиги.

Бывший капитан сборной России выделил представителей ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара».

«Из вратарей – однозначно Акинфеев. В защите выделил бы тройку из ЦСКА – Игнашевич и Березуцкие. Из полузащитников назову, пожалуй, Глушакова и Фернандо. А безоговорочно лучшим нападающим считаю Смолова», — сказал Широков.

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