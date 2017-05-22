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    Широков назвал лучших игроков минувшего сезона РФПЛ

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков назвал лучших игроков минувшего сезона российской Премьер-лиги.

    Бывший капитан сборной России выделил представителей ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара».

    «Из вратарей – однозначно Акинфеев. В защите выделил бы тройку из ЦСКА – Игнашевич и Березуцкие. Из полузащитников назову, пожалуй, Глушакова и Фернандо. А безоговорочно лучшим нападающим считаю Смолова», — сказал Широков.

    Промес, Полуяхтов и другие лучшие игроки сезона чемпионата России

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 16:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 22 мая 2017, 22:28

      Федора Чалова в нападении можно и даже нужно отметить!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 22 мая 2017, 22:17

      С защитой точно не угадал. Лучшая защита у ростова. Этой защите медведев должен сказать спасибо, так как это их заслуга сухих матчей.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 22 мая 2017, 18:10

      Ширинкин пускай ворует,специалистишка

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:00

      Спорный момент на самом деле, мне вот защита ростова понравилась больше. центр поля конечно спартаковский, а то что Смолов стал лучшим бомбардиром слишком очевидно, на него вся игра идёт, в любой другой команде где Смолов будет средненьким игроком, он будет без мяча и вообще не забьёт

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > NEON-SM 22 мая 2017, 22:00

      Так через него должна идти игра, он же нападающий, человек касание, остриё атаки! Когда в Зените был Халк и Дзюба забивал, может не больше, но более важные мечи, тем более в команде с одним ярко выраженным ФРД

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