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Широков назвал лучших игроков минувшего сезона РФПЛ

22 мая 2017, 16:10
6

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков назвал лучших игроков минувшего сезона российской Премьер-лиги.

Бывший капитан сборной России выделил представителей ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара».

«Из вратарей – однозначно Акинфеев. В защите выделил бы тройку из ЦСКА – Игнашевич и Березуцкие. Из полузащитников назову, пожалуй, Глушакова и Фернандо. А безоговорочно лучшим нападающим считаю Смолова», — сказал Широков.

Промес, Полуяхтов и другие лучшие игроки сезона чемпионата России

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак ЦСКА Акинфеев Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Глушаков Денис Смолов Федор Широков Роман Фернандо
Комментарии (6)
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NEON-SM
1495465206
Спорный момент на самом деле, мне вот защита ростова понравилась больше. центр поля конечно спартаковский, а то что Смолов стал лучшим бомбардиром слишком очевидно, на него вся игра идёт, в любой другой команде где Смолов будет средненьким игроком, он будет без мяча и вообще не забьёт
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Бульба
1495465810
Ширинкин пускай ворует,специалистишка
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MDAR
1495480620
С защитой точно не угадал. Лучшая защита у ростова. Этой защите медведев должен сказать спасибо, так как это их заслуга сухих матчей.
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Артур Останков
1495481328
Федора Чалова в нападении можно и даже нужно отметить!
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