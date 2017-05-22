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Судьба Реброва в киевском «Динамо» прояснится до 30 мая

22 мая 2017, 10:33

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда будет принято решение относительно главного тренера Сергея Реброва. Он заявил, что ждет отчета от специалиста за три года работы в клубе.

«Контракт еще действует, Ребров продолжает работать. Обещаю, что до 30 мая приму решение и сообщу футбольной общественности, что будет дальше.

Пока я с Ребровым не встречался – встреча после «Шахтера» была бы неуместна. Должны пройти эмоции – и у меня, и у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально, но нужно спокойно провести беседу, понять, куда мы движемся, что нас ждет дальше.

Я хочу получить какие-то гарантии. Гарантии того, что «Динамо» не устраивает место ниже первого, не выиграв ни одного трофея.

Ребров работает уже три года. Надо дать какой-то отчет о проделанной работе. Мы сядем и примем, надеюсь, правильное решение», – сказал Суркис.

В текущем сезоне «Динамо» заняло последнее место в своей группе розыгрыша Лиги чемпионов, проиграло в финале Кубка Украины «Шахтеру» (0:1), а за два тура до финиша чемпионата страны занимает второе место, отставая от донецкого клуба на 18 очков.

Источник: ua.tribuna
Украина. Плей-офф Динамо К Ребров Сергей
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