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    Судьба Реброва в киевском «Динамо» прояснится до 30 мая

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда будет принято решение относительно главного тренера Сергея Реброва. Он заявил, что ждет отчета от специалиста за три года работы в клубе.

    «Контракт еще действует, Ребров продолжает работать. Обещаю, что до 30 мая приму решение и сообщу футбольной общественности, что будет дальше.

    Пока я с Ребровым не встречался – встреча после «Шахтера» была бы неуместна. Должны пройти эмоции – и у меня, и у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально, но нужно спокойно провести беседу, понять, куда мы движемся, что нас ждет дальше.

    Я хочу получить какие-то гарантии. Гарантии того, что «Динамо» не устраивает место ниже первого, не выиграв ни одного трофея.

    Ребров работает уже три года. Надо дать какой-то отчет о проделанной работе. Мы сядем и примем, надеюсь, правильное решение», – сказал Суркис.

    В текущем сезоне «Динамо» заняло последнее место в своей группе розыгрыша Лиги чемпионов, проиграло в финале Кубка Украины «Шахтеру» (0:1), а за два тура до финиша чемпионата страны занимает второе место, отставая от донецкого клуба на 18 очков.

    Источник: ua.tribuna

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    22.05.2017 10:33
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