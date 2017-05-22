Лам возьмет паузу, чтобы дать эмоциям остыть

Капитан «Баварии» Филипп Лам рассказал о том, что когда-то даже не мечтал стать чемпионом, но его мечты осуществились в составе мюнхенского клуба.

«Не только сегодня, на протяжении всей карьеры я ощущал отдачу от своей игры. Не только от болельщиков, но также и от партнеров по команде, тренеров и живых легенд клуба, с которыми мне посчастливилось играть бок о бок. Я никогда даже и представить не мог, что стану чемпионом, это было лишь мечтой. И эта мечта была самой заветной для меня.

Есть такая баварская песня «Однажды мы с вами снова увидимся». Я должен сейчас дать эмоциям остыть, нужно время, чтобы все то, что я пережил, как-то улеглось в моей голове. Что будет после этого, я не знаю», – сказал Лам.

Напомним, что 33-летний футболист завершил свою карьеру в этом сезоне.