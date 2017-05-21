Конте: «Арсенал» – фаворит финала Кубка Англии. Они не попали в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями по поводу финала Кубка Англии. 27-го мая на «Уэмбли» синие разыграют трофей с «Арсеналом».

«Если вы спросите меня о фаворите предстоящего финала Кубка Англии, я скажу, что это «Арсенал». Они не попали в зону Лиги чемпионов», – заявил итальянец.

Напомним, для команды Арсена Венгера непопадание в зону ЛЧ стало первым за 20 лет.

После матча 38-го тура АПЛ против «Сандерленда» (5:1) игроки «Челси» подняли кубок АПЛ. Капитан Джон Терри, сыгравший последний матч за клуб в АПЛ, произнес прощальную речь.