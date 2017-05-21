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    Конте: «Арсенал» – фаворит финала Кубка Англии. Они не попали в Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями по поводу финала Кубка Англии. 27-го мая на «Уэмбли» синие разыграют трофей с «Арсеналом».

    «Если вы спросите меня о фаворите предстоящего финала Кубка Англии, я скажу, что это «Арсенал». Они не попали в зону Лиги чемпионов», – заявил итальянец.

    Напомним, для команды Арсена Венгера непопадание в зону ЛЧ стало первым за 20 лет.

    После матча 38-го тура АПЛ против «Сандерленда» (5:1) игроки «Челси» подняли кубок АПЛ. Капитан Джон Терри, сыгравший последний матч за клуб в АПЛ, произнес прощальную речь.

    Источник: Twitter

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    21.05.2017 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:14

      но челси сейчас на голову сильнее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 10:15

      Небольшой реверенс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 22:35

      подкол однако....)))

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