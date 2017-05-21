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    «Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов

    В заключительном матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. «Ливерпуль» в параллельной встрече разгромил «Мидлсбро» – 3:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа заняла четвертую строчку в турнирной таблице, обогнав подопечных Арсена Венгера на один балл.

    «Канониры» не примут участия в Лиге чемпионов впервые с сезона 1997/98. Лондонский клуб сыграет в Лиге Европы.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Венгер продлит контракт с клубом на два года. Согласно другой информации, будущее специалиста в команде будет решено после 27-го мая – после финала Кубка Англии против «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 19:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +70

      savdail 22 мая 2017, 13:54

      Только замена тренера не спасет. Это очевидно. Трофеи "Арсенал" выигрывает. А Лига Европы - новый опыт. И "Баварии" там точно не будет. Так что не все так плохо.

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor 22 мая 2017, 01:05

      минус Озил и Санчес уже сейчас. и это только те кто 100% покинет клуб. посмотрим какой состав у них будет после трансферного окна

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 мая 2017, 00:20

      Если и после этого Венгера не уберут,то это вообще будет пипец))) P.S. Может пушкари специально слились в ЛЕ...появляется шанс выиграть трофей))) Тактика Венгера)

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 мая 2017, 21:27

      Жалко Усманов контрольный пакет акций не купил, он бы там порядок навел!

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 21 мая 2017, 21:13

      "Арсенал" слишком долго ходил по краю и вот это произошло, печаль...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 21:11

      к этому все шло... интересно какими техниками влияния на сознание руководства арсенала владеет венгер что так долго остается тренером без каких либо существенных результатов...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > mihail200606 22 мая 2017, 00:17

      гипноз?

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 21 мая 2017, 21:03

      Арсен, устал

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 20:43

      Дорогой Арсен , психологи говорят : "Один раз в 10 лет нужно менять сферу деятельности " , иначе - профессиональное выгорание . Сколько уже в Арсенале ? Вот именно ! Уже сам это пойми ! Фергюссон это понял и спокойно ушел .

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 мая 2017, 20:41

      Не удивили...пора менять команду и начинать с венгера...иссяк он полностью и игроки к нему приелись уже

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      Рейтинг: +496

      firs04 21 мая 2017, 20:40

      В ЛЕ зато на Баварию не попадут

      1
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