«Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Только замена тренера не спасет. Это очевидно. Трофеи "Арсенал" выигрывает. А Лига Европы - новый опыт. И "Баварии" там точно не будет. Так что не все так плохо.
В заключительном матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. «Ливерпуль» в параллельной встрече разгромил «Мидлсбро» – 3:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа заняла четвертую строчку в турнирной таблице, обогнав подопечных Арсена Венгера на один балл.
«Канониры» не примут участия в Лиге чемпионов впервые с сезона 1997/98. Лондонский клуб сыграет в Лиге Европы.
Ранее «Бомбардир» писал о том, что Венгер продлит контракт с клубом на два года. Согласно другой информации, будущее специалиста в команде будет решено после 27-го мая – после финала Кубка Англии против «Челси».