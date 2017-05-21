«Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов

В заключительном матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. «Ливерпуль» в параллельной встрече разгромил «Мидлсбро» – 3:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа заняла четвертую строчку в турнирной таблице, обогнав подопечных Арсена Венгера на один балл.

«Канониры» не примут участия в Лиге чемпионов впервые с сезона 1997/98. Лондонский клуб сыграет в Лиге Европы.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Венгер продлит контракт с клубом на два года. Согласно другой информации, будущее специалиста в команде будет решено после 27-го мая – после финала Кубка Англии против «Челси».