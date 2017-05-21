Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов

21 мая 2017, 19:05
18

В заключительном матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. «Ливерпуль» в параллельной встрече разгромил «Мидлсбро» – 3:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа заняла четвертую строчку в турнирной таблице, обогнав подопечных Арсена Венгера на один балл.

«Канониры» не примут участия в Лиге чемпионов впервые с сезона 1997/98. Лондонский клуб сыграет в Лиге Европы.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Венгер продлит контракт с клубом на два года. Согласно другой информации, будущее специалиста в команде будет решено после 27-го мая – после финала Кубка Англии против «Челси».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архипелаг Гуляк
1495382866
Не повезло Тулякам.
Ответить
Psih86
1495384343
Ну на конец токи,отдохнут,надоело на них смотреть,вечно вылет в 1/8!
Ответить
+50/-50
1495387548
Карьера Венгера под угрозой.
Ответить
mihail200606
1495388182
ну выиграют они у челси (что навряд ли) и что дальше? венгер иссяк как тренер... по крайней мере в арсенале.. нужна свежая кровь
Ответить
firs04
1495388427
В ЛЕ зато на Баварию не попадут
Ответить
алекс88
1495388465
Не удивили...пора менять команду и начинать с венгера...иссяк он полностью и игроки к нему приелись уже
Ответить
dok66
1495388624
Дорогой Арсен , психологи говорят : "Один раз в 10 лет нужно менять сферу деятельности " , иначе - профессиональное выгорание . Сколько уже в Арсенале ? Вот именно ! Уже сам это пойми ! Фергюссон это понял и спокойно ушел .
Ответить
айор балдёжник
1495389810
Арсен, устал
Ответить
mihail200606
1495390293
к этому все шло... интересно какими техниками влияния на сознание руководства арсенала владеет венгер что так долго остается тренером без каких либо существенных результатов...
Ответить
ARSteven89
1495390403
"Арсенал" слишком долго ходил по краю и вот это произошло, печаль...
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+