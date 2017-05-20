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    Источник: Венгер продлит контракт с «Арсеналом» на два года

    Английский журналист Нил Хендерсон опубликовал в твиттере обложку завтрашнего номера The Daily Telegraph. На ней говорится о том, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов продлить соглашение с клубом на два года. Ранее «Бомбардир» со ссылкой на L'Equipe сообщал о годичном контракте.

    За один тур до конца сезона в английской Премьер-лиге «канониры» занимают пятую строчку в турнирной таблице. 27-го мая команда сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Согласно Mirror, будущее Венгера решится по результатом этого матча.

    Ранее французский специалист заявил о том, что дела в клубе могут наладиться, когда он покинет должность.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    20.05.2017 00:37
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 20 мая 2017, 09:02

      Завязываю болеть за Арсенал! денег на валидол не хватит!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 мая 2017, 05:12

      Ну теперь финал точно сольют.

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