Источник: Венгер продлит контракт с «Арсеналом» на два года

Английский журналист Нил Хендерсон опубликовал в твиттере обложку завтрашнего номера The Daily Telegraph. На ней говорится о том, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов продлить соглашение с клубом на два года. Ранее «Бомбардир» со ссылкой на L'Equipe сообщал о годичном контракте.

За один тур до конца сезона в английской Премьер-лиге «канониры» занимают пятую строчку в турнирной таблице. 27-го мая команда сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Согласно Mirror, будущее Венгера решится по результатом этого матча.

Ранее французский специалист заявил о том, что дела в клубе могут наладиться, когда он покинет должность.