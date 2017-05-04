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    Венгер: «В день, когда я уйду из «Арсенала», дела клуба могут стать лучше»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об отношениях с Жозе Моуринью и будущем «Манчестер Юнайтед».

    «Мы уважаем друг друга. Но меня не особо интересуют другие люди, я сосредоточен на своей команде. Я открыт для многих вещей, в том числе и для мира, но в моей ситуации важно отдавать все ради победы в следующей игре.

    В день, когда я уйду, дела клуба могут стать лучше. Когда ты тренируешь один клуб на протяжении долгих лет, как я или Фергюсон, ситуация похожа на отношения с детьми: ты хочешь, чтобы у них все было хорошо, даже если тебя больше нет рядом. Не мне судить, что произошло с «Юнайтед». Уверен, что они вернуться и снова будут бороться за титулы. Нынешняя стадия – промежуточная», – считает 67-летний француз.

    Венгер возглавил столичный клуб в сентябре 1996 года.

    «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 7-го мая лондонский клуб примет «МЮ» в рамках 35-го тура чемпионата.

    Источник: Skysports

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    04.05.2017 17:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +111

      lisal 4 мая 2017, 22:46

      Как бы кто не любил Венгера, но это ИСТОРИЯ Арсенала, он сделал для клуба неимоверную работу!!! Может и стоит уйти. Но очень сложно сделать прогноз что будет потом!!!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 мая 2017, 20:26

      сам додумался, интересно? или подслушал где...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 мая 2017, 19:32

      Спёкся дедушка! Очень жаль. Если Венгер уйдёт, то "Арсенал" будет колбАсить ещё несколько лет.

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 4 мая 2017, 19:16

      Думаю, Арсенал много потеряет с уходом Венгера ... хороший тренер ... хороший менеджер ...

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 мая 2017, 19:13

      владельцы арсенала поэтому и не выгоняют его, что может быть что лучше что хуже, никто не даст гарантий. тренер такая штука, даже крутой и известный может не подойти команде, а где вы сейчас такого найдёте, все хорошие заняты

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 мая 2017, 19:02

      100%

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 4 мая 2017, 18:51

      венгер молодчик

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 мая 2017, 18:22

      Венгер, конечно, легенда, которая, к сожалению, не завоёвывает трофеи последние годы.
      Думаю, владельцы клуба просто не могут себе представить Арсенал без Венгера и боятся менять.
      Когда-нибудь он уйдет и будет немного грустно. И одному Богу известно, станет лучше или хуже. Похоже, этот момент не за горами.

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