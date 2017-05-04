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  • Венгер: «В день, когда я уйду из «Арсенала», дела клуба могут стать лучше»

Венгер: «В день, когда я уйду из «Арсенала», дела клуба могут стать лучше»

4 мая 2017, 17:53
8

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об отношениях с Жозе Моуринью и будущем «Манчестер Юнайтед».

«Мы уважаем друг друга. Но меня не особо интересуют другие люди, я сосредоточен на своей команде. Я открыт для многих вещей, в том числе и для мира, но в моей ситуации важно отдавать все ради победы в следующей игре.

В день, когда я уйду, дела клуба могут стать лучше. Когда ты тренируешь один клуб на протяжении долгих лет, как я или Фергюсон, ситуация похожа на отношения с детьми: ты хочешь, чтобы у них все было хорошо, даже если тебя больше нет рядом. Не мне судить, что произошло с «Юнайтед». Уверен, что они вернуться и снова будут бороться за титулы. Нынешняя стадия – промежуточная», – считает 67-летний француз.

Венгер возглавил столичный клуб в сентябре 1996 года.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 7-го мая лондонский клуб примет «МЮ» в рамках 35-го тура чемпионата.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (8)
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VSt
1493911367
Венгер, конечно, легенда, которая, к сожалению, не завоёвывает трофеи последние годы. Думаю, владельцы клуба просто не могут себе представить Арсенал без Венгера и боятся менять. Когда-нибудь он уйдет и будет немного грустно. И одному Богу известно, станет лучше или хуже. Похоже, этот момент не за горами.
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Igor Belousov
1493913081
венгер молодчик
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батог
1493913753
100%
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NEON-SM
1493914410
владельцы арсенала поэтому и не выгоняют его, что может быть что лучше что хуже, никто не даст гарантий. тренер такая штука, даже крутой и известный может не подойти команде, а где вы сейчас такого найдёте, все хорошие заняты
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Atom2020
1493914584
Думаю, Арсенал много потеряет с уходом Венгера ... хороший тренер ... хороший менеджер ...
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multiscan
1493915569
Спёкся дедушка! Очень жаль. Если Венгер уйдёт, то "Арсенал" будет колбАсить ещё несколько лет.
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mihail200606
1493918809
сам додумался, интересно? или подслушал где...
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lisal
1493927174
Как бы кто не любил Венгера, но это ИСТОРИЯ Арсенала, он сделал для клуба неимоверную работу!!! Может и стоит уйти. Но очень сложно сделать прогноз что будет потом!!!
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