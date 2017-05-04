Венгер: «В день, когда я уйду из «Арсенала», дела клуба могут стать лучше»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал об отношениях с Жозе Моуринью и будущем «Манчестер Юнайтед».

«Мы уважаем друг друга. Но меня не особо интересуют другие люди, я сосредоточен на своей команде. Я открыт для многих вещей, в том числе и для мира, но в моей ситуации важно отдавать все ради победы в следующей игре.

В день, когда я уйду, дела клуба могут стать лучше. Когда ты тренируешь один клуб на протяжении долгих лет, как я или Фергюсон, ситуация похожа на отношения с детьми: ты хочешь, чтобы у них все было хорошо, даже если тебя больше нет рядом. Не мне судить, что произошло с «Юнайтед». Уверен, что они вернуться и снова будут бороться за титулы. Нынешняя стадия – промежуточная», – считает 67-летний француз.

Венгер возглавил столичный клуб в сентябре 1996 года.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 7-го мая лондонский клуб примет «МЮ» в рамках 35-го тура чемпионата.