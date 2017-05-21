Терри – перед трибунами «Стэмфорд Бридж»: «Этот день был одним из самых сложных в моей жизни. Я люблю вас всех»

Капитан «Челси» Джон Терри произнес прощальную речь на газоне «Стэмфорд Бридж». Матч против «Сандерленда» (5:1), после которого команда получила кубок чемпионов Англии, стал для 36-летнего англичанина последним в Премьер-лиге за клуб. Терри был заменен на 26-й минуте.

«Прежде, чем я начну, я хочу пригласить Стива Холланда (ассистент главного тренера Антонио Конте – прим. «Бомбардира»). Для него сегодняшний матч также стал последним. Он тренировал разные команды – начиная с юношеской вплоть до главной команды клуба. В этом сезоне он был очень важен для нас. Мы желаем ему успешной работы с Гаретом Саутгейтом в сборной Англии и всего хорошего в будущем.

Сегодня был один из самых сложных дней в моей жизни. Я безмерно благодарен игрокам и тренерам, с которыми работал на протяжении своей карьеры. Я говорю не только о присутствующих здесь, но и о тех, кто уже закончил карьеру. Спасибо каждому из вас.

Думаю, мы должны поблагодарить и человека наверху – мистера Романа Абрамовича. Он делает очень много для этого клуба. Он заботится о клубе и любит «Челси». Он делает все, чтобы предоставить нам наилучшие возможности. Роман, от имени себя, игроков и болельщиков говорю вам спасибо.

Хочу поблагодарить свою жену и детей за поддержку на протяжении всего это прекрасного путешествия в футболе. Спасибо. Я люблю вас.

Благодарю и фанатов, без всякого сомнения лучших фанатов в мире. Вы дали мне все – начиная от момента, когда мне было 14 и я только начинал карьеру в этом клубе. Вы поднимали меня, когда мне было плохо. Вы помогали мне после плохих матчей и разочаровывающих травм. Обычного «спасибо» недостаточно. Когда я однажды вернусь сюда, я буду от всего сердца поддерживать эту команду вместе с вами. Я люблю вас.

Напоследок, хочу поблагодарить этого человека – Антонио Конте (начинает петь фанатскую песню «Антонио-о-о-о»).

От чистого сердца, спасибо вам. Я люблю вас всех», – сказал Терри.

В апреле клуб сообщил о том, что 36-летний защитник покинет команду по окончании сезона. Терри начал карьеру за лондонский клуб в 1998 году под 26-м номером. В составе «пенсионеров» он пять раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка. Англичанин трижды завоевывал Кубок Лиги, два раза – Суперкубок Англии. На счету Терри золотые медали Лиги чемпионов и Лиги Европы. 27-го мая команда Антонио Конте сыграет с «Арсеналом» в финале Кубка Англии.