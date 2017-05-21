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    Игроки «Челси» получили кубок Премьер-лиги, Терри поднял трофей последний раз в карьере

    «Челси» одержал победу над «Сандерлендом» в заключительной встрече сезона в АПЛ. По завершении встречи прошла церемония награждения лондонского клуба, досрочно ставшего чемпионом в предпоследнем туре.

    Капитан синих Джон Терри поднял кубок последний раз в карьере. В матче на «Стэмфорд Бридж» англичанин был заменен на 26-й минуте, символизирующей номер, под которым 36-летний игрок выступал за «пенсионеров» на протяжении 19-ти лет карьеры.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.05.2017 19:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 20:26

      зверь... в хорошем смысле))

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 21 мая 2017, 20:10

      Чемпионы)

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 21 мая 2017, 19:49

      Челси Чемпион! Достойный из Достойнейших!!! Джон Терри расшифровывается !Легенда-Капитан-Лидер! Челси и Терри нашли когда то друг друга а теперь это его последний сезон! Все таки не весело когда ты видел всю карьеру ДжейТи От начала до Конца!!! Мало таких бойцов! Ему надо в тренерский штаб Конте! Лучшие из Лучших!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 19:47

      Легенда ! Успехов в будущем .

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 19:41

      Уходят Великие. Удачи капитан!

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 19:30

      уже легенда

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