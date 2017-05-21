Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки «Челси» получили кубок Премьер-лиги, Терри поднял трофей последний раз в карьере

Игроки «Челси» получили кубок Премьер-лиги, Терри поднял трофей последний раз в карьере

21 мая 2017, 19:25
6

«Челси» одержал победу над «Сандерлендом» в заключительной встрече сезона в АПЛ. По завершении встречи прошла церемония награждения лондонского клуба, досрочно ставшего чемпионом в предпоследнем туре.

Капитан синих Джон Терри поднял кубок последний раз в карьере. В матче на «Стэмфорд Бридж» англичанин был заменен на 26-й минуте, символизирующей номер, под которым 36-летний игрок выступал за «пенсионеров» на протяжении 19-ти лет карьеры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Терри Джон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1495384256
уже легенда
Ответить
OfaZavr
1495384898
Уходят Великие. Удачи капитан!
Ответить
dok66
1495385249
Легенда ! Успехов в будущем .
Ответить
Yurini
1495385385
Челси Чемпион! Достойный из Достойнейших!!! Джон Терри расшифровывается !Легенда-Капитан-Лидер! Челси и Терри нашли когда то друг друга а теперь это его последний сезон! Все таки не весело когда ты видел всю карьеру ДжейТи От начала до Конца!!! Мало таких бойцов! Ему надо в тренерский штаб Конте! Лучшие из Лучших!
Ответить
pzdc.
1495386649
Чемпионы)
Ответить
mihail200606
1495387605
зверь... в хорошем смысле))
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+