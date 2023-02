Игроки «Челси» получили кубок Премьер-лиги, Терри поднял трофей последний раз в карьере

«Челси» одержал победу над «Сандерлендом» в заключительной встрече сезона в АПЛ. По завершении встречи прошла церемония награждения лондонского клуба, досрочно ставшего чемпионом в предпоследнем туре.

Капитан синих Джон Терри поднял кубок последний раз в карьере. В матче на «Стэмфорд Бридж» англичанин был заменен на 26-й минуте, символизирующей номер, под которым 36-летний игрок выступал за «пенсионеров» на протяжении 19-ти лет карьеры.

