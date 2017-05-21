Семин заявил, что «Зенит» забил первый гол из офсайда

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен игрой своих подопечных в домашнем матче 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Специалист также отметил, что первый гол петербургской команды был забит из положения «вне игры».

«Эмоций было не очень много. По всей видимости, футболисты уже были в отпуске.

Командой конечно не доволен, не доволен также и первым голом из офсайда. Плюс судья начал раздавать желтые, и это все в совокупности повлияло на результат», – заявил Семин в эфире телеканала «Наш футбол».