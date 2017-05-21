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    Семин заявил, что «Зенит» забил первый гол из офсайда

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен игрой своих подопечных в домашнем матче 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Специалист также отметил, что первый гол петербургской команды был забит из положения «вне игры».

    «Эмоций было не очень много. По всей видимости, футболисты уже были в отпуске.

    Командой конечно не доволен, не доволен также и первым голом из офсайда. Плюс судья начал раздавать желтые, и это все в совокупности повлияло на результат», – заявил Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 17:40
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 22 мая 2017, 09:14

      Несправедливость 1-го гола была полностью завуалирована, не назначенным пенальти в ворота Локо.

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 22 мая 2017, 07:39

      Сёмин всегда недоволен, когда Локо сливает.

      0
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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 22 мая 2017, 03:58

      сделать движения к мечу и тянутся к мечу это 2 разные вещи если бы дзюба не тупанул и сделал движения назад был бы просто классный гол кокорина )

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 мая 2017, 21:47

      ну гол был действительно из офсайда.

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 мая 2017, 20:23

      очень расстроился, что не подошел после матча к фанатским

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 21 мая 2017, 20:05

      Два сапога пара: Семин и Луческу... Правду говорят, что на пенсию нужно вовремя уходить, - нытье обоих уже достало даже тех, кто их еще уважает за прошлые заслуги...

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 19:52

      ...Но Зенит удивил, особенно Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +190

      Konb48 21 мая 2017, 19:45

      Семин прав, судья не до конца разобрался в ситуации.

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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 21 мая 2017, 19:06

      оффсайд, не оффсайд, все равно Зенит был бы на 3м месте, а Локо на 8м, при любом результате матче.

      4
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Zenitovets92 22 мая 2017, 11:31

      При победе - Локо был бы на 7-ом.

      0
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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > Rainbringer 23 мая 2017, 06:56

      нет

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      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > VVM1964 23 мая 2017, 06:56

      и оффсайда небыло

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Zenitovets92 23 мая 2017, 12:46

      Что нет? Было бы 45 очков и 7-ое место.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 18:29

      Был офсайд , даже мама не горюй . Но Локо не смог использовать свои моменты . А Зеня - в полной мере ! Все дела и нечего голову пеплом посыпать .

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