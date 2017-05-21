Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин заявил, что «Зенит» забил первый гол из офсайда

21 мая 2017, 17:40
31

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен игрой своих подопечных в домашнем матче 30-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Специалист также отметил, что первый гол петербургской команды был забит из положения «вне игры».

«Эмоций было не очень много. По всей видимости, футболисты уже были в отпуске.

Командой конечно не доволен, не доволен также и первым голом из офсайда. Плюс судья начал раздавать желтые, и это все в совокупности повлияло на результат», – заявил Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1495377922
Не думаю. Был пассивный афсайд
Ответить
Zubo
1495378993
Никакого оффсайта небыло, что за бред, повтор посмотри на трезвую голову только
Ответить
APchelov
1495379876
Палыч! Да какая разница? ))) Из оффсайда или нет. Всё. Конец ) Думайте теперь, как в группу ле попасть
Ответить
eleng
1495380250
Офсайд был, Дзюба тянулся к мячу и не достал (можно сказать - промахнулся)... Но на ничью Локомотив не наиграл.
Ответить
dok66
1495380544
Был офсайд , даже мама не горюй . Но Локо не смог использовать свои моменты . А Зеня - в полной мере ! Все дела и нечего голову пеплом посыпать .
Ответить
Zenitovets92
1495382779
оффсайд, не оффсайд, все равно Зенит был бы на 3м месте, а Локо на 8м, при любом результате матче.
Ответить
Konb48
1495385119
Семин прав, судья не до конца разобрался в ситуации.
Ответить
BarStep
1495386320
Два сапога пара: Семин и Луческу... Правду говорят, что на пенсию нужно вовремя уходить, - нытье обоих уже достало даже тех, кто их еще уважает за прошлые заслуги...
Ответить
Joko21
1495392469
ну гол был действительно из офсайда.
Ответить
ivanirkutsk
1495414711
сделать движения к мечу и тянутся к мечу это 2 разные вещи если бы дзюба не тупанул и сделал движения назад был бы просто классный гол кокорина )
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+