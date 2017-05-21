Серия А. Гол Хонды помог «Милану» обыграть «Болонью» и другие результаты

Завершились пять матчей итальянской Серии А. «Дженоа» в родных стенах одолел «Торино», «Милан» забил три безответных мяча в ворота «Болоньи», «Сассуоло» и «Кальяри» забили шесть голов на двоих, «Удинезе» сыграл вничью с «Сампдорией», а «Эмполи» потерпел поражение от «Аталанты».

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Дженоа – Торино – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ригони, 32; 2:0 – Симеоне, 54; 2:1 – Льяич, 89.

Милан – Болонья – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Деулофеу, 69; 2:0 – Хонда, 73; 3:0 – Лападула, 90.

Сассуоло – Кальяри – 6:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Маньянелли, 7; 2:0 – Берарди, 12; 3:0 – Политано, 13; 3:1 – Сау, 25; 4:1 – Сенси, 34; 5:1 – Иеммело, 56 (с пенальти); 5:2 – Ионицэ, 60; 6:2 – Матри, 90.

Удинезе – Сампдория – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Теро, 5; 1:1 – Муриэль, 64 (с пенальти).

Эмполи – Аталанта – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гомес, 13.

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