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    Серия А. Гол Хонды помог «Милану» обыграть «Болонью» и другие результаты

    Завершились пять матчей итальянской Серии А. «Дженоа» в родных стенах одолел «Торино», «Милан» забил три безответных мяча в ворота «Болоньи», «Сассуоло» и «Кальяри» забили шесть голов на двоих, «Удинезе» сыграл вничью с «Сампдорией», а «Эмполи» потерпел поражение от «Аталанты».

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Дженоа – Торино – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ригони, 32; 2:0 – Симеоне, 54; 2:1 – Льяич, 89.

    Милан – Болонья – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Деулофеу, 69; 2:0 – Хонда, 73; 3:0 – Лападула, 90.

    Сассуоло – Кальяри – 6:2 (4:1)

    Голы: 1:0 – Маньянелли, 7; 2:0 – Берарди, 12; 3:0 – Политано, 13; 3:1 – Сау, 25; 4:1 – Сенси, 34; 5:1 – Иеммело, 56 (с пенальти); 5:2 – Ионицэ, 60; 6:2 – Матри, 90.

    Удинезе – Сампдория – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Теро, 5; 1:1 – Муриэль, 64 (с пенальти).

    Эмполи – Аталанта – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гомес, 13.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 18:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 22:21

      "самая дорогая хондав мире" (В.Уткин) еще в милане?... думал оитает уже где ниб в америке или арабских странах... сдулся он в итальянском климате...

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