Румменигге считает, что Лам мог бы сыграть еще два-три сезона

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о завершении карьеры защитника мюнхенского клуба Филиппа Лама. По мнению функционера, команде будет не хватать такого футболиста.

«Карьера Филиппа была потрясающей. Он один из лучших футболистов мира на своей позиции. Я уверен, он мог бы играть еще два-три года. Мне будет его очень не хватать. Не только на поле. Я всегда мог подойти к нему за советов по любому вопросу. Мы доверяем друг другу. Лам – это умный, мыслящий человек, он имеет свою точку зрения, готов ее отстаивать. Я убежден, что он будет успешен и после окончания карьеры, независимо от того, чем он будет дальше заниматься», – сказал Румменигге.

Лам выступал за «Баварию» с 2001 года. На его счету 501 матч и 15 голов в составе немецкой команды.