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Румменигге считает, что Лам мог бы сыграть еще два-три сезона

21 мая 2017, 00:22
4

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о завершении карьеры защитника мюнхенского клуба Филиппа Лама. По мнению функционера, команде будет не хватать такого футболиста.

«Карьера Филиппа была потрясающей. Он один из лучших футболистов мира на своей позиции. Я уверен, он мог бы играть еще два-три года. Мне будет его очень не хватать. Не только на поле. Я всегда мог подойти к нему за советов по любому вопросу. Мы доверяем друг другу. Лам – это умный, мыслящий человек, он имеет свою точку зрения, готов ее отстаивать. Я убежден, что он будет успешен и после окончания карьеры, независимо от того, чем он будет дальше заниматься», – сказал Румменигге.

Лам выступал за «Баварию» с 2001 года. На его счету 501 матч и 15 голов в составе немецкой команды.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Лам Филипп Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (4)
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CSKA471
1495316329
Хороший футболист, блестящая карьера!
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александр 59
1495332013
Опять же о том, как овремя надо уходить
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Михаил Шевченко
1495338889
Мог,но зачем? Ушёл на пике карьеры
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dok66
1495355782
16 лет и 501 матч в одной из лучших команд мира - дорогого стоят ! Удачи в будущем .
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