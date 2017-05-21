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    Румменигге считает, что Лам мог бы сыграть еще два-три сезона

    Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о завершении карьеры защитника мюнхенского клуба Филиппа Лама. По мнению функционера, команде будет не хватать такого футболиста.

    «Карьера Филиппа была потрясающей. Он один из лучших футболистов мира на своей позиции. Я уверен, он мог бы играть еще два-три года. Мне будет его очень не хватать. Не только на поле. Я всегда мог подойти к нему за советов по любому вопросу. Мы доверяем друг другу. Лам – это умный, мыслящий человек, он имеет свою точку зрения, готов ее отстаивать. Я убежден, что он будет успешен и после окончания карьеры, независимо от того, чем он будет дальше заниматься», – сказал Румменигге.

    Лам выступал за «Баварию» с 2001 года. На его счету 501 матч и 15 голов в составе немецкой команды.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.05.2017 00:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 11:36

      16 лет и 501 матч в одной из лучших команд мира - дорогого стоят ! Удачи в будущем .

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 мая 2017, 06:54

      Мог,но зачем?
      Ушёл на пике карьеры

      0
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      Рейтинг: +131

      александр 59 21 мая 2017, 05:00

      Опять же о том, как овремя надо уходить

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 21 мая 2017, 00:38

      Хороший футболист, блестящая карьера!

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