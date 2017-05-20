Дибала: «У «Ювентуса» с «Реалом» равные шансы в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подчеркнул: «бьянконери» доказали, что могут на равных соперничать с лучшими клубами Европы и имеют шанс победить «Реал» в финале Лиге Чемпионов.

Матч состоится 3 июня в Кардиффе. По дороге к решающему поединку «старая синьора» прошла в плей-офф «Порту», «Барселону» и «Монако».

«В последние годы «Ювентус» доказал, что может на равных противостоять ведущим европейским клубам.

У нас с «Реалом» одинаковые шансы на выигрыш Лиги чемпионов, так как обе команды достигли финала, победив великих соперников.

Мы действительно хотим поднять этот трофей над головой для нас и наших болельщиков», – сказал Дибала.