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    Дибала: «У «Ювентуса» с «Реалом» равные шансы в финале Лиги чемпионов»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подчеркнул: «бьянконери» доказали, что могут на равных соперничать с лучшими клубами Европы и имеют шанс победить «Реал» в финале Лиге Чемпионов.

    Матч состоится 3 июня в Кардиффе. По дороге к решающему поединку «старая синьора» прошла в плей-офф «Порту», «Барселону» и «Монако».

    «В последние годы «Ювентус» доказал, что может на равных противостоять ведущим европейским клубам.

    У нас с «Реалом» одинаковые шансы на выигрыш Лиги чемпионов, так как обе команды достигли финала, победив великих соперников.

    Мы действительно хотим поднять этот трофей над головой для нас и наших болельщиков», – сказал Дибала.

    Источник: Football Italia

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    20.05.2017 16:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 мая 2017, 19:09

      юве порвет реал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 мая 2017, 18:55

      Юве титанам быт не может.По скольку он мало играл с европейскими командами,а вот в Испании таких титанов есть прилично.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 18:13

      Будет битва ! Тем интересней .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 20 мая 2017, 17:41

      Ждем красивого футбола!!! Пусть победит тот кто больше этого хочет!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 20 мая 2017, 17:39

      Ждем битву Титанов!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez > elizaveta-285 20 мая 2017, 17:50

      Да именно битва Титанов.На сегодняшний день Реал и Ювентус самые сильные клубы в Европе и даже в мире

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