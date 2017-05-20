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  • Дибала: «У «Ювентуса» с «Реалом» равные шансы в финале Лиги чемпионов»

Дибала: «У «Ювентуса» с «Реалом» равные шансы в финале Лиги чемпионов»

20 мая 2017, 16:52
6

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подчеркнул: «бьянконери» доказали, что могут на равных соперничать с лучшими клубами Европы и имеют шанс победить «Реал» в финале Лиге Чемпионов.

Матч состоится 3 июня в Кардиффе. По дороге к решающему поединку «старая синьора» прошла в плей-офф «Порту», «Барселону» и «Монако».

«В последние годы «Ювентус» доказал, что может на равных противостоять ведущим европейским клубам.

У нас с «Реалом» одинаковые шансы на выигрыш Лиги чемпионов, так как обе команды достигли финала, победив великих соперников.

Мы действительно хотим поднять этот трофей над головой для нас и наших болельщиков», – сказал Дибала.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Реал Дибала Пауло
Комментарии (6)
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elizaveta-285
1495291176
Ждем битву Титанов!!!!
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sergun-kuk
1495291310
Ждем красивого футбола!!! Пусть победит тот кто больше этого хочет!!!
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dok66
1495293224
Будет битва ! Тем интересней .
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САНЁК17
1495295731
Юве титанам быт не может.По скольку он мало играл с европейскими командами,а вот в Испании таких титанов есть прилично.
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Igor Belousov
1495296584
юве порвет реал
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