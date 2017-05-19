Примера. Автогол Везо принес «Эспаньолу» победу в Гранаде

Встреча 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Эспаньолом» завершилась победой гостевой команды. В составе хозяев отличился Андреас Перейра, у гостей забил Лео Баптистао. Защитник «Гранады» Рубен Везо отправил мяч в свои ворота.

«Эспаньол» набрал 57 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Команда Тони Адамса по-прежнему занимает последнюю строчку.

Испания. Примера. 38-й тур

Гранада – Эспаньол – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Баптистао, 3; 0:2 – Везо (в свои ворота), 8; 1:2 – Перейра, 22.

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