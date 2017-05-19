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    Примера. Автогол Везо принес «Эспаньолу» победу в Гранаде

    Встреча 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Эспаньолом» завершилась победой гостевой команды. В составе хозяев отличился Андреас Перейра, у гостей забил Лео Баптистао. Защитник «Гранады» Рубен Везо отправил мяч в свои ворота.

    «Эспаньол» набрал 57 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Команда Тони Адамса по-прежнему занимает последнюю строчку.

    Испания. Примера. 38-й тур

    Гранада – Эспаньол – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Баптистао, 3; 0:2 – Везо (в свои ворота), 8; 1:2 – Перейра, 22.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 23:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 20 мая 2017, 09:22

      Жаль Адамса. Антирекорд уже не побить наверное никому(((

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