Пранделли: «Де Лаурентис звал меня в «Наполи» и даже предлагал сняться в фильме»

Экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли сообщил о том, что мог возглавить «Наполи».

«Аурелио Де Лаурентис несколько раз звонил мне по поводу работы в «Наполи», но я всегда отвечал ему, что имею обязательства перед национальной командой. Причем условия его контракта были куда более выгодными. Кроме этого, он даже предлагал мне сняться в фильме!» – сказал 59-летний специалист.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис помимо футбольной деятельности является кинопродюсером и владельцем кинокомпании «Filmauro». Ныне команду возглавляет Маурицио Сарри, под руководством которого команда занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А после 37-ми туров.

Пранделли возглавлял «скуадра адзурру» с 2010 по 2014 год, после чего непродолжительное время работал в «Галатасарае» и «Валенсии».