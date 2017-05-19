Давид Луис потратил миллион на подарки одноклубникам, Конте и Абрамовичу

Защитник «Челси» Давид Луис поздравил клуб с победой в чемпионате Англии. Бразилец подарил одноклубникам, главному тренеру Антонио Конте и владельцу Роману Абрамовичу браслеты фирмы Senturion.

Гаджет, выполненный из углеродного волокна, выполняет роль ключа от машины. Аксессуары в колористике клуба украшены гравировкой с инициалами адресата подарка. По данным Daily Mail, 30-летний Луис потратил на подарки миллион фунтов.

Футболист вернулся в «Челси» в сентябре 2016 года из «ПСЖ» за 35 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 40-ка матчах за лондонский клуб. Для Лиуса чемпионство Англии стало первым в карьере.