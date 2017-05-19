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    Давид Луис потратил миллион на подарки одноклубникам, Конте и Абрамовичу

    Защитник «Челси» Давид Луис поздравил клуб с победой в чемпионате Англии. Бразилец подарил одноклубникам, главному тренеру Антонио Конте и владельцу Роману Абрамовичу браслеты фирмы Senturion.

    Гаджет, выполненный из углеродного волокна, выполняет роль ключа от машины. Аксессуары в колористике клуба украшены гравировкой с инициалами адресата подарка. По данным Daily Mail, 30-летний Луис потратил на подарки миллион фунтов.

    Футболист вернулся в «Челси» в сентябре 2016 года из «ПСЖ» за 35 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 40-ка матчах за лондонский клуб. Для Лиуса чемпионство Англии стало первым в карьере.

    Источник: Daily Mail

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    19.05.2017 20:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:24

      Около 30-35 тысяч фунтов браслет получается ? Кашерный ключ от авто)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 19 мая 2017, 23:38

      Блеск...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 19 мая 2017, 22:49

      Красавчик :)

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 мая 2017, 22:16

      А бАбосы То ОТКУДА-ТО ?....? А ??
      ДА ИЗ НАШЕГО КЕРАСИНА ! ХА ХА ХА!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Yurini 19 мая 2017, 21:43

      Базару нет! Мужик! Ну а так естественно валюты вагон" что же подарки не сделать своим пацанам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 19 мая 2017, 21:42

      У Давида Луиса вроде нет бабы, поэтому он тратит деньги, куда хочет

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 19 мая 2017, 21:19

      Он что волосы продал?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 мая 2017, 21:11

      Молодец конечно, только нахрена Абрамовичу ключ от машины. он что сам ею управляет?

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 мая 2017, 21:03

      Да уж, после такого продавать его кощунство . . .

      1
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