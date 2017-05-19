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    Лам включен в Зал славы «Баварии»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам включен в Зал славы мюнхенского клуба. Напомним, что матч 34-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» станет последним в карьере для 33-летнего немецкого футболиста.

    «Филипп Лам – один из самых выдающихся футболистов «Баварии» в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял «Баварию» на самом высоком уровне. «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу», – заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    Стоит отметить, что Лам стал первым игроком со времен вратаря Оливера Кана, который удостоился этой чести.

    В составе «Баварии» Лам провел 501 матч, в которых забил 12 голов.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.05.2017 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      CabbaBayern 19 мая 2017, 22:56

      Красавчик Лам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 19 мая 2017, 22:46

      Скорей всего лучший правый защитник в истории !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 19:02

      Заслуженно.

      0
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