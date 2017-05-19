Лам включен в Зал славы «Баварии»

Защитник «Баварии» Филипп Лам включен в Зал славы мюнхенского клуба. Напомним, что матч 34-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» станет последним в карьере для 33-летнего немецкого футболиста.

«Филипп Лам – один из самых выдающихся футболистов «Баварии» в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял «Баварию» на самом высоком уровне. «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу», – заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Стоит отметить, что Лам стал первым игроком со времен вратаря Оливера Кана, который удостоился этой чести.

В составе «Баварии» Лам провел 501 матч, в которых забил 12 голов.