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Лам включен в Зал славы «Баварии»

19 мая 2017, 18:28
3

Защитник «Баварии» Филипп Лам включен в Зал славы мюнхенского клуба. Напомним, что матч 34-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» станет последним в карьере для 33-летнего немецкого футболиста.

«Филипп Лам – один из самых выдающихся футболистов «Баварии» в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял «Баварию» на самом высоком уровне. «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу», – заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Стоит отметить, что Лам стал первым игроком со времен вратаря Оливера Кана, который удостоился этой чести.

В составе «Баварии» Лам провел 501 матч, в которых забил 12 голов.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Лам Филипп
Комментарии (3)
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OfaZavr
1495209774
Заслуженно.
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SmilingDevil
1495223163
Скорей всего лучший правый защитник в истории !
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CabbaBayern
1495223811
Красавчик Лам
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