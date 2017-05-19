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  • Баженов: «Кто сомневается в заслуженности чемпионства «Спартака» – смотрит футбол с луны»

Баженов: «Кто сомневается в заслуженности чемпионства «Спартака» – смотрит футбол с луны»

19 мая 2017, 17:50
7

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, ныне выступающий за «Долгопрудный», признался, что очень рад чемпионству красно-белых. По мнению Баженова, команда Массимо Карреры не должна обращать внимания на испытывающие проблемы «Зенит» и ЦСКА.

«Я очень рад за ребят. Поздравил всех, кого знаю. Всем позвонил, написал. У меня очень много друзей, которые болеют за эту команду. Да и мне она очень близка. Никогда не скрывал, что болею за «Спартак». Поэтому для меня это чемпионство, как и для многих, долгожданное. У меня только положительные эмоции, я рад, что наконец-то столько радости доставила команда болельщикам по всей стране.

Да, у «Зенита» и ЦСКА большие проблемы. Так что, теперь «Спартаку» надо было остановиться и подождать, пока у них все хорошо сложится, и потом начинать чемпионат? Это их проблемы, их дела, поэтому об этом мы не говорим. Если у кого-то есть вопросы насчет заслуженности победы «Спартака», то этот человек с луны смотрит футбол. Когда команда выигрывает за три тура, наверно, тяжеловато поспорить с тем, что она выиграла заслуженно», – приводит слова Баженова «Подмосковье сегодня».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Олимп-Долгопрудный Баженов Никита
Комментарии (7)
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Spartak-SV
1495207011
Спартак - чемпион.....и всё тут....это просто бомба, а не команда....молодцы так держать....рвать всех....вы лучшие...
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raritet
1495214066
Кто же спорит. Выигрывает та команда, у которой нет проблем ни с тренером, ни с судейством, ни с финансами, ни с администрированием. В этом году все удачно совпало у Спартака. Хотя я и не болельщик этого клуба, но считаю, что давно пора бы уже проредить чемпионскую грядку, да посмотреть как там играют люди за бугром, может быть и для себя что найдут на заметку, по крайней мере попробуют играть в лигочемпионском режиме, а не сливать первый же матч любой малоизвестной команде ради благоприятного движения к чемпионству.
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Garrincha58
1495214298
с марса
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Д Альбертини
1495216461
Все верно Никита) Только не с луны, а с дальнего космоса))
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Вадим 1972
1495227737
Всё правильно. И таких лунатиков, что то очень много.
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