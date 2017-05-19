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    Баженов: «Кто сомневается в заслуженности чемпионства «Спартака» – смотрит футбол с луны»

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов, ныне выступающий за «Долгопрудный», признался, что очень рад чемпионству красно-белых. По мнению Баженова, команда Массимо Карреры не должна обращать внимания на испытывающие проблемы «Зенит» и ЦСКА.

    «Я очень рад за ребят. Поздравил всех, кого знаю. Всем позвонил, написал. У меня очень много друзей, которые болеют за эту команду. Да и мне она очень близка. Никогда не скрывал, что болею за «Спартак». Поэтому для меня это чемпионство, как и для многих, долгожданное. У меня только положительные эмоции, я рад, что наконец-то столько радости доставила команда болельщикам по всей стране.

    Да, у «Зенита» и ЦСКА большие проблемы. Так что, теперь «Спартаку» надо было остановиться и подождать, пока у них все хорошо сложится, и потом начинать чемпионат? Это их проблемы, их дела, поэтому об этом мы не говорим. Если у кого-то есть вопросы насчет заслуженности победы «Спартака», то этот человек с луны смотрит футбол. Когда команда выигрывает за три тура, наверно, тяжеловато поспорить с тем, что она выиграла заслуженно», – приводит слова Баженова «Подмосковье сегодня».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 17:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 20 мая 2017, 00:02

      Всё правильно. И таких лунатиков, что то очень много.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 20:54

      Все верно Никита) Только не с луны, а с дальнего космоса))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2017, 20:18

      с марса

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 19 мая 2017, 20:14

      Кто же спорит. Выигрывает та команда, у которой нет проблем ни с тренером, ни с судейством, ни с финансами, ни с администрированием. В этом году все удачно совпало у Спартака. Хотя я и не болельщик этого клуба, но считаю, что давно пора бы уже проредить чемпионскую грядку, да посмотреть как там играют люди за бугром, может быть и для себя что найдут на заметку, по крайней мере попробуют играть в лигочемпионском режиме, а не сливать первый же матч любой малоизвестной команде ради благоприятного движения к чемпионству.

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 мая 2017, 18:16

      Спартак - чемпион.....и всё тут....это просто бомба, а не команда....молодцы так держать....рвать всех....вы лучшие...

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Spartak-SV 19 мая 2017, 19:31

      Арийский пукан не выдержал?

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