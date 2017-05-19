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    Караваев – лучший игрок «Спарты» этого сезона

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.

    Стоит отметить, что 21-летний россиянин стал первым иностранным игроком в истории пражского клуба, которому удалось выиграть эту награду.

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии Караваев провел 25 матчей, в которых забил три гола.

    Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил защитника в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.

    Источник: ФК «Спарта»

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    19.05.2017 16:29
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 мая 2017, 22:35

      А вот новый тренер обязательно его пригласит, хотя бы и для знакомства.

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 19 мая 2017, 18:38

      А ведь не удивлюсь, если летом он перейдёт в лигу по сильнее

      0
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > сасас 20 мая 2017, 02:40

      у цска приоритет по выкупу, скорее всего вернётся.

      0
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      ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar > zagrizlik 1 июня 2017, 14:03

      если только Фернандес уйдёт, а это вряд ли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2017, 18:23

      Не любят у нас перебежчиков.Или играй за росклуб или не попадёшь в сборную.Патриотизм.Или маразм?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > андрей андреев 19 мая 2017, 18:57

      причём тут перебежчики патриотизм?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Chesn0k 19 мая 2017, 20:41

      Все,кто играет за рубежом ,не попадают в сборную.Почему?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > андрей андреев 19 мая 2017, 20:49

      по-твоему, из-за патриотизма?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Chesn0k 20 мая 2017, 21:54

      Из-за ложного патриотизма. По принципу-"Кто не с нами-тот против нас"

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > андрей андреев 20 мая 2017, 22:37

      это тебе сам черчесов сообщил или это ты выдумал?

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 мая 2017, 18:18

      Есть свой Караваев, который стал лучшим игроком Спарты, а он берёт Фернандеса из ЦСКА! а ещё говорят футболистов у нас нет толковых! Опять же Черчесов заявлял, что шанс давать будет всем, а на деле такого нет! Да, может Спарта не ровня армейцам, хотя после относительно недавнего матча между ними в квалификации ЛЧ, я бы поспорил! Но шанс такому игроку дать надо! Тоже касается и Митрюшкина! Ещё б...ть жалуются г-н МуДко и его окружение, что мол ребята ехать не хотят зарубеж и развиваться, да едут вот, играют! только толку то! пусть наши миллионеры из премьер лиги играют, им кроме как новых контрактов, на улучшенных условиях вообще ничего не надо!

      8
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      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > KalterJax 19 мая 2017, 18:21

      Какой Караваев что ты несешь?Фернандес на 10 голов выше его

      4
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      ...
      Рейтинг: +212

      Kalida > uBaH_ 19 мая 2017, 18:32

      в целом он прав, но Караваеву пока далеко до Фернандеса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 мая 2017, 18:18

      Его бы в Спартак под ЛЧ... Мечты, мечты...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 19 мая 2017, 18:13

      На позицию правого защитника в сборной Черчесова претендуют:
      Фернандес - на мой взгляд один из сильнейших россиян, наряду с Гильерме, Жоаозиньо и Нойштедтером)
      Смольников - тут я как болельщик Зенита не объективен, но учитывая выступление на ЧЕ, неуверенные игры в начале чемпионата Росссии и длительную травму, выбор сомнительный
      Самедов - при схеме с тремя ЦЗ крайним полузащитникам особо делать нечего, один из вариантов предложить им играть на позиции крайнего атакующего защитника. Учитывая проблемы сборной в защите - выбор весьма сомнительный.

      Вообщем вроде и без Караваева есть кому играть. Но совсем недавно Фернандес ещё не имел права выступать за сборную, Смольников был травмирован, а Черчесов Караваева даже не замечал( А была бы возможность вызвать Ротенберга, так наверняка бы так и сделал.

      -2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 мая 2017, 18:07

      Вячеслав, пора домой на смену Березам и Игнату. Ждем.

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 19 мая 2017, 18:03

      Это хорошо, что наши соотечественники заметны зарубежом. Но рановато еще делать выводы о сборной. Пусть еще немного поиграет. Будет прогресс - будут и вызовы в сборную.

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 19 мая 2017, 17:33

      зря, ой зря! надо дополнительно мотивировать таких игроков включая их в состав сборной. Тем более, что в защите, как и везде у нас проблемы.

      4
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 19 мая 2017, 17:32

      У меня вот больше надежд на Лиона Калентьева из Фейеноорда.

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