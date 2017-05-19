Караваев – лучший игрок «Спарты» этого сезона

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.

Стоит отметить, что 21-летний россиянин стал первым иностранным игроком в истории пражского клуба, которому удалось выиграть эту награду.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии Караваев провел 25 матчей, в которых забил три гола.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил защитника в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.