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Караваев – лучший игрок «Спарты» этого сезона

19 мая 2017, 16:29
32

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.

Стоит отметить, что 21-летний россиянин стал первым иностранным игроком в истории пражского клуба, которому удалось выиграть эту награду.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии Караваев провел 25 матчей, в которых забил три гола.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не включил защитника в расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций.

Источник: ФК «Спарта»
Чехия. Синот Лига Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (32)
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каа
1495201140
один из промахов ЦСКА.. в частности Слуцкого... держать средненького мягко говоря Набабкина и упустить молодой талант... кстати очень по игре напоминает Фернандеса...
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ALeX-161-rus
1495202104
А Черчесов между тем позвал Тарасова с Васиным.
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Chesn0k
1495202679
привет черчесу
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bset
1495202894
Да, лучше звать игроков, которые сидят себе спокойно в России и миллионы получают. Они выйдут на Кубок Конфедерации, проиграют свои матчи, получат премии и пораньше в отпуск. А такие игроки, которые хотят лучшими, хотят всем доказать все, в Европе заиграть, таким у нас не место. С такими даже шампанского в Монте-Карло не попить.
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dok66
1495202968
Есть у нас звездочки , только никто не хочет их пестовать . Все хотят сейчас и сразу ! Жаль , что ЦСКА его не удержал . Но в 21 год стать лучшим в команде , которая борется за медали в чемпионате (пускай и Чехии), все равно многого стоит . Черчес - ты где ? .
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hevbn 28
1495203286
Как же ужасно у нас работают с молодыми игроками.Это просто возмутительно, примеры Митрюшкина , того же Караваева молодые играют в чемпионатах я бы сказал не намного уж худшего уровня чем РФПЛ, как показывает пример Вячислава хорошо играют в командах с великой историей, а такое ощущение ,что у нас о них все забыли, это просто стыдно для тренера национальной сборной ,хотя бы не посмотреть на Караваева, тем более с учетом дефицита игроков в стране.
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Rebrova
1495204414
зря, ой зря! надо дополнительно мотивировать таких игроков включая их в состав сборной. Тем более, что в защите, как и везде у нас проблемы.
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Fju-2
1495206780
На позицию правого защитника в сборной Черчесова претендуют: Фернандес - на мой взгляд один из сильнейших россиян, наряду с Гильерме, Жоаозиньо и Нойштедтером) Смольников - тут я как болельщик Зенита не объективен, но учитывая выступление на ЧЕ, неуверенные игры в начале чемпионата Росссии и длительную травму, выбор сомнительный Самедов - при схеме с тремя ЦЗ крайним полузащитникам особо делать нечего, один из вариантов предложить им играть на позиции крайнего атакующего защитника. Учитывая проблемы сборной в защите - выбор весьма сомнительный. Вообщем вроде и без Караваева есть кому играть. Но совсем недавно Фернандес ещё не имел права выступать за сборную, Смольников был травмирован, а Черчесов Караваева даже не замечал( А была бы возможность вызвать Ротенберга, так наверняка бы так и сделал.
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KalterJax
1495207139
Есть свой Караваев, который стал лучшим игроком Спарты, а он берёт Фернандеса из ЦСКА! а ещё говорят футболистов у нас нет толковых! Опять же Черчесов заявлял, что шанс давать будет всем, а на деле такого нет! Да, может Спарта не ровня армейцам, хотя после относительно недавнего матча между ними в квалификации ЛЧ, я бы поспорил! Но шанс такому игроку дать надо! Тоже касается и Митрюшкина! Ещё б...ть жалуются г-н МуДко и его окружение, что мол ребята ехать не хотят зарубеж и развиваться, да едут вот, играют! только толку то! пусть наши миллионеры из премьер лиги играют, им кроме как новых контрактов, на улучшенных условиях вообще ничего не надо!
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андрей андреев
1495207430
Не любят у нас перебежчиков.Или играй за росклуб или не попадёшь в сборную.Патриотизм.Или маразм?
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