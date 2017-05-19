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    Юран: «Кокорин может закончить с футболом года через два-три»

    Известный российский специалист Сергей Юран прокомментировал отсутствие форварда «Зенита» Александра Кокорина в заявке для участия на Кубок конфедераций-2017.

    «Мне жаль Кокорина. Парень обладает великолепными данными – скоростью, дриблингом. И он это показывал, когда забивал за «Динамо». Но с каждым годом он все больше деградирует.

    Пусть спросит у своего товарища Смолова, как тот вернулся в большой футбол. Он ведь уже начал по арендам ходить, но взялся за голову. И сейчас мы видим совершенно другого футболиста.

    Если Кокорин не переосмыслит что-то для себя, то закончит года через два-три. Это не критика, а совет», – сказал Юран.

    В текущем сезоне Кокорин провел 26 матчей за «Зенит» в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.05.2017 10:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 21:01

      Ему ещё в прошлом году надо было заканчивать с футболом,пил бы шампусик в Монако и в ... бы не дул.

      0
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 20:31

      я надеялся ,что он начнет когда-нибудь ,а тут такое)

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 19 мая 2017, 16:45

      Ну, было бы не плохо! Хотя зенит может легко продлить ему контракт с повышением ЗП!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 мая 2017, 16:15

      Кокорин рано решил прекратить играть ! Надо было еще по бегать , а то я думаю с его аппетитами ему после зенита тяжело будет !

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 мая 2017, 14:53

      С футболом надо заканчивать.....и идти работать на разлив Пиво...Фанам...и то польза будет....

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 мая 2017, 14:51

      Конечно деградирует....ездить по кафе и барам....в Монако....или гонять по встречке....это у него хорошо получается.....а вот в футбол играть....с похмелья не катит...беда((( прям....

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 19 мая 2017, 12:15

      Всему своё время. Посмотрим. Деградируют смотря на некоторые статейки наши "писаки".

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 мая 2017, 12:07

      По ходу Коке уже сейчас заканчивать нужно..

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 мая 2017, 11:12

      А он разве ещё не закончил?..

      5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 мая 2017, 11:12

      Помоему он уже закончил с футболом! жизнь удалась, чего напрягаться! Если раньше попасть в топ клуб для наших игроков было спортивным достижением и целью! то сейчас для наших футболистов, это хороший контракт, больше ничего не надо! и пофиг что это будет за команда Рубин, Терек, Краснодар, Зенит!

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