Юран: «Кокорин может закончить с футболом года через два-три»

Известный российский специалист Сергей Юран прокомментировал отсутствие форварда «Зенита» Александра Кокорина в заявке для участия на Кубок конфедераций-2017.

«Мне жаль Кокорина. Парень обладает великолепными данными – скоростью, дриблингом. И он это показывал, когда забивал за «Динамо». Но с каждым годом он все больше деградирует.

Пусть спросит у своего товарища Смолова, как тот вернулся в большой футбол. Он ведь уже начал по арендам ходить, но взялся за голову. И сейчас мы видим совершенно другого футболиста.

Если Кокорин не переосмыслит что-то для себя, то закончит года через два-три. Это не критика, а совет», – сказал Юран.

В текущем сезоне Кокорин провел 26 матчей за «Зенит» в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.