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  • Юран: «Кокорин может закончить с футболом года через два-три»

Юран: «Кокорин может закончить с футболом года через два-три»

19 мая 2017, 10:30
18

Известный российский специалист Сергей Юран прокомментировал отсутствие форварда «Зенита» Александра Кокорина в заявке для участия на Кубок конфедераций-2017.

«Мне жаль Кокорина. Парень обладает великолепными данными – скоростью, дриблингом. И он это показывал, когда забивал за «Динамо». Но с каждым годом он все больше деградирует.

Пусть спросит у своего товарища Смолова, как тот вернулся в большой футбол. Он ведь уже начал по арендам ходить, но взялся за голову. И сейчас мы видим совершенно другого футболиста.

Если Кокорин не переосмыслит что-то для себя, то закончит года через два-три. Это не критика, а совет», – сказал Юран.

В текущем сезоне Кокорин провел 26 матчей за «Зенит» в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Смолов Федор Кокорин Александр Юран Сергей
Комментарии (18)
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Mahone
1495179565
Правильно говорит-звездная болезнь,как наркотик,начинай играть парень-ведь умеешь же
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Tostao
1495179770
Кому многое дано, с того больше и требуют.
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порт
1495180589
И зачем ждать два года, можно и сейчас уже завязать.
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dok66
1495180925
Кокорина - в Урал на пару лет , чтобы мозги вправили . Федю именно Урал вытащил из той ямы , где он оказался , До сих пор благодарен . А так бы может тоже уже думал повесить бутсы.
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KalterJax
1495181530
Помоему он уже закончил с футболом! жизнь удалась, чего напрягаться! Если раньше попасть в топ клуб для наших игроков было спортивным достижением и целью! то сейчас для наших футболистов, это хороший контракт, больше ничего не надо! и пофиг что это будет за команда Рубин, Терек, Краснодар, Зенит!
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momwig_
1495181538
А он разве ещё не закончил?..
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acer2003
1495184865
По ходу Коке уже сейчас заканчивать нужно..
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МУМИЁ
1495185349
Всему своё время. Посмотрим. Деградируют смотря на некоторые статейки наши "писаки".
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clausmensen
1495215107
я надеялся ,что он начнет когда-нибудь ,а тут такое)
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DZHEK_VOROBEY1987
1495216904
Ему ещё в прошлом году надо было заканчивать с футболом,пил бы шампусик в Монако и в ... бы не дул.
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