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    Абубакар и Замбо – в расширенной заявке сборной Камеруна на Кубок конфедераций

    Федерация футбола Камеруна объявила расширенный список футболистов, который могут сыграть на Кубке конфедераций в России.

    Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья B»), Андре Онана («Аякс»), Жорж Бокве («Мьондален»), Жюль Года («Аяччо»);

    Защитники: Эрнест Мабука («Жилина»), Коллинз Фай («Стандард»), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия), Тейку («Сошо»), Мохамед Дьете («Химнастик»), Амбрауз Ойонго («Монреаль Импакт»), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга»), Жером Гиоата («Паниониос»), Жан-Чарльз Кастеллетто («Ред Стар»), Люсьен Овона («Алькоркон»);

    Полузащитники: Себастьен Сиани («Остенде»), Арно Сутчин-Джум («Хартс»), Жорж Манджек («Метц»), Андре-Франк Замбо («Марсель»), Франк Бойя («Мюнхен-1860»), Петрюс Бумаль (ЦСКА, Болгария);

    Нападающие: Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье»), Карл Токо-Экамби («Анжер»), Оливер Бумаль («Панатинаикос»), Жак Зуа («Кайзерслаутерн»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Бенжамен Муканджо («Лорьян»), Робер Тамбе («Спартак», Словакия), Муми Нгамале («Альтах»), Жан-Пьер Нсаме («Серветт»), Эдгар Салли («Нюрнберг»).

    Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 21:38
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