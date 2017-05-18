Абубакар и Замбо – в расширенной заявке сборной Камеруна на Кубок конфедераций

Федерация футбола Камеруна объявила расширенный список футболистов, который могут сыграть на Кубке конфедераций в России.

Вратари: Фабрис Ондоа («Севилья B»), Андре Онана («Аякс»), Жорж Бокве («Мьондален»), Жюль Года («Аяччо»);

Защитники: Эрнест Мабука («Жилина»), Коллинз Фай («Стандард»), Мишель Нгаде-Нгаджуи («Славия», Чехия), Тейку («Сошо»), Мохамед Дьете («Химнастик»), Амбрауз Ойонго («Монреаль Импакт»), Жонатан Нгвем («Прогрессу ду Самбизанга»), Жером Гиоата («Паниониос»), Жан-Чарльз Кастеллетто («Ред Стар»), Люсьен Овона («Алькоркон»);

Полузащитники: Себастьен Сиани («Остенде»), Арно Сутчин-Джум («Хартс»), Жорж Манджек («Метц»), Андре-Франк Замбо («Марсель»), Франк Бойя («Мюнхен-1860»), Петрюс Бумаль (ЦСКА, Болгария);

Нападающие: Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье»), Карл Токо-Экамби («Анжер»), Оливер Бумаль («Панатинаикос»), Жак Зуа («Кайзерслаутерн»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Бенжамен Муканджо («Лорьян»), Робер Тамбе («Спартак», Словакия), Муми Нгамале («Альтах»), Жан-Пьер Нсаме («Серветт»), Эдгар Салли («Нюрнберг»).

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны.