Участие Василия Березуцкого, Васина, Игнашевича, Фернандеса и Натхо в матче с «Анжи» находится под вопросом

Сразу несколько футболистов ЦСКА получили повреждения в гостевом матче 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:0).

Как сообщается на официальном сайте армейцев, у Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

Решение об участии данных игроков во встрече «Анжи», которая состоится 21 мая, будет принято накануне матча.