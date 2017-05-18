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  • Участие Василия Березуцкого, Васина, Игнашевича, Фернандеса и Натхо в матче с «Анжи» находится под вопросом

Участие Василия Березуцкого, Васина, Игнашевича, Фернандеса и Натхо в матче с «Анжи» находится под вопросом

18 мая 2017, 16:51
14

Сразу несколько футболистов ЦСКА получили повреждения в гостевом матче 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:0).

Как сообщается на официальном сайте армейцев, у Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

Решение об участии данных игроков во встрече «Анжи», которая состоится 21 мая, будет принято накануне матча.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Васин Виктор Натхо Бибрас Фернандес Марио
Комментарии (14)
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turist82
1495115692
Капец их очередью из автомата что ли положили всех... здоровья!
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Mahone
1495116016
Кто играть то будет,хотя и оставшимся составом Анжи можно переиграть,Дзагоев есть и Чалов!!!!!!!!!! Удачи армейцам!!!!!!!Это решающая игра-ошибок нельзя допустить
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мистер-твистер
1495118055
не уж-то готовят слив?!дабы "бомжи"великого ПУ попали в лч.
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mialkov
1495121834
Офигеть! (((( Здоровья всем! Кони, вся Москва за ВАС!!!
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dok66
1495122069
Да все будут играть , мб у Натхо болевой синдром не пройдет . Хоть на уколах , хоть под местной анестезией - последний матч нужно выигрывать . Потом все равно - отдых !
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84aivengo
1495122992
не хватало еще в домашнем матче очки потерять.... надо бомжей позади оставить
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Arrow10
1495126079
Аж вся защита травмирована , ладно Вася , ему сзади въехали , а эти то как умудрились, надеюсь выздоровеют , а то один набабкин что ли будет в обороне
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Алексей Гозиас
1495130787
Все это плохо. Но победа за ЦСКА
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арейская
1495150464
Ну и дела, хотя матч-то последний, можно и на уколах поиграть, надеюсь так и будет
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Obi Wan
1495166484
Делайте что хотите...главное - результат!!!
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