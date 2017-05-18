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    Участие Василия Березуцкого, Васина, Игнашевича, Фернандеса и Натхо в матче с «Анжи» находится под вопросом

    Сразу несколько футболистов ЦСКА получили повреждения в гостевом матче 29-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:0).

    Как сообщается на официальном сайте армейцев, у Василия Березуцкого и Виктора Васина — травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Марио Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени.

    Решение об участии данных игроков во встрече «Анжи», которая состоится 21 мая, будет принято накануне матча.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.05.2017 16:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 мая 2017, 10:56

      Всем здоровья, победа будет за нами, за ЦСКА! Вперед ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша 19 мая 2017, 07:44

      Интересный казус: в случае поражения Анжи с Григоряном попадает скорее всего в стыки и будет играть против СКА Хабаровск, прежней команды Григоряна (и именно так, видно, и будет).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 мая 2017, 07:01

      Делайте что хотите...главное - результат!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2017, 02:34

      Ну и дела, хотя матч-то последний, можно и на уколах поиграть, надеюсь так и будет

      4
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 18 мая 2017, 21:06

      Все это плохо. Но победа за ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 18 мая 2017, 19:47

      Аж вся защита травмирована , ладно Вася , ему сзади въехали , а эти то как умудрились, надеюсь выздоровеют , а то один набабкин что ли будет в обороне

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 18 мая 2017, 19:05

      Их тоже из списка сборной убрали как Лунев?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 мая 2017, 18:56

      не хватало еще в домашнем матче очки потерять.... надо бомжей позади оставить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 18:41

      Да все будут играть , мб у Натхо болевой синдром не пройдет . Хоть на уколах , хоть под местной анестезией - последний матч нужно выигрывать . Потом все равно - отдых !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 мая 2017, 18:37

      Офигеть! ((((
      Здоровья всем! Кони, вся Москва за ВАС!!!

      4
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