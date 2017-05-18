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  • Плетикоса: «Каррера очень грамотно и умно построил футбол, который подходит России»

Плетикоса: «Каррера очень грамотно и умно построил футбол, который подходит России»

18 мая 2017, 08:31
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Экс-голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал о том, когда он поверил в чемпионство красно-белых в текущем сезоне. По его словам, это случилось в тот момент, когда команду возглавил Массимо Каррера.

«Когда увидел, как команда играет под руководством Карреры, я поверил в то, что «Спартак» выиграет чемпионат. С первых матчей было видно, что команда более организованно играет в обороне, чем в предыдущие годы. В России очень специфический чемпионат. И здесь свой менталитет. Возможно, поэтому в России не получилось у Эмери – он хотел все делать, как в Испании. Но Каррера очень грамотно и умно построил футбол, который подходит России. «Спартак» стал более сконцентрированным. Стало видно, что атмосфера внутри команды просто супер. Возможно, именно в этом и есть главная заслуга Карреры.

Узнал о чемпионстве «Спартака», когда был на баскетболе, – у нас проходил полуфинал чемпионата Хорватии. Посмотрел результат на телефоне: когда увидел, что «Зенит» уступил, обрадовался. Честно, мне не хотелось бы выглядеть популистом, но я действительно был счастлив, что стал небольшой частью истории этого клуба, вложил частичку себя. Но прежде всего я рад за Леонида Федуна. Я знаю, как долго он ждал этого момента, сколько средств вложил и в стадион, и в базу «Спартака». Рад и за болельщиков, и за команду – это даст еще больше эмоций, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Рад за Сергея Родионова, который в мое время входил в тренерский штаб.

Считаю, что самая важная часть клуба – это болельщики. Я родился в Сплите и понимаю, что мало таких клубов, как «Хайдук», где команда и болельщики – единое целое. Я не ощутил такого единения в «Шахтере». Но, когда подписал контракт со «Спартаком», вновь почувствовал эти эмоции. Здесь очень искренно любят команду. Мне это чувство всегда нравилось», – сказал Плетикоса.

Стоит отметить, что под руководством Массимо Карреры «Спартак» выиграл чемпионат впервые с 2001 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Плетикоса Стипе Каррера Массимо
Комментарии (1)
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filosof sparty
1495105011
Само собой, ведь у нас большинство болельщиков, именно болельщики, а у остальных большинство глоры и коньюнктурщики
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