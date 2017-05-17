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    Шалимов: «Разговора с руководством насчет моего будущего не было»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход встречи 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1) и ответил на вопросы касаемо своих перспектив в клубе.

    – Начали плохо. Не скажу, что был серьезный прессинг со стороны «Зенита», но мы много мячей теряли в центре поля, отсюда и чужие контратаки, и гол. Против «Зенита» тяжело играть.

    – Был ли у вас разговор с руководством насчет вашего будущего?

    – Разговора не было.

    – Следили ли вы за результатами параллельных игр?

    – Нет, узнали о них после игры.

    – Показывает ли команда ту игру, которую вы хотите от нее видеть?

    – Мы старались контролировать игру, много владеть мячом и создавать моменты. Получается ли? С реализацией у нас проблемы. Мало забиваем – в этом проблема.

    Напомним, по итогам встречи в Санкт-Петербурге «быки» опустились на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 22:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:11

      С Кононовым рано попрощались . Нужно ему было дать доиграть чемпионат , точно бы на 4 месте остались . С Шалимовым игра команды совсем разладилась - и как итог 5 место и без Европы .

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 18 мая 2017, 06:20

      без разговоров увольнять!!!!

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 18 мая 2017, 00:57

      Все хорошо. Если бы попали в кубки, опять имели бы такой же весенний слюнявый Краснодар. Теперь ждем качественных изменений, перестройки команды.

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 мая 2017, 00:20

      Доигрались "пешеходы хреновы"... Теперь будете смотреть как играют другие в ЛЕ... Набрали стариков на лавку - лавка аж блестит, а играть некому...

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      Рейтинг: +1168

      Argon 18 мая 2017, 00:13

      А смысл разговаривать? Гнать и всё. Всю весну об этом говорим.

      1
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 18 мая 2017, 00:06

      Аууууууууу, Арууууууууууутюняяяяяяяяян!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 17 мая 2017, 23:31

      ещё осень надо было убирать...теперь без еврокубков

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 17 мая 2017, 23:29

      Увы, в воскресенье у Шалимова будет последний матч во главе Краснодара.
      Не потянул...

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 мая 2017, 23:21

      Зачем нужно было увольнять Кононова. Краснодар мог весной обогнать Зенит, а в итоге даже в еврокубки не попадает.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 18 мая 2017, 00:05

      При Кононове Краснодар играл в красивый и атакующий размашистый футбол. При Шалимове же одна игра через центр, которая ни к чему не приводит. Да Кононов в конце концов брал медали с быками, что взял Шалимов?

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 мая 2017, 22:29

      БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ НЕСЕТ, ВПРОЧЕМ КАК ВСЕГДА! О ЧЕМ С ТОБОЙ РАЗГОВАРИВАТЬ, СОБИРАЙ СВОИ МАНАТКИ И ПОШЕЛ ВОН ИЗ КРАСНОДАРА!

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