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  • Шалимов: «Разговора с руководством насчет моего будущего не было»

Шалимов: «Разговора с руководством насчет моего будущего не было»

17 мая 2017, 22:04
12

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход встречи 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1) и ответил на вопросы касаемо своих перспектив в клубе.

– Начали плохо. Не скажу, что был серьезный прессинг со стороны «Зенита», но мы много мячей теряли в центре поля, отсюда и чужие контратаки, и гол. Против «Зенита» тяжело играть.

– Был ли у вас разговор с руководством насчет вашего будущего?

– Разговора не было.

– Следили ли вы за результатами параллельных игр?

– Нет, узнали о них после игры.

– Показывает ли команда ту игру, которую вы хотите от нее видеть?

– Мы старались контролировать игру, много владеть мячом и создавать моменты. Получается ли? С реализацией у нас проблемы. Мало забиваем – в этом проблема.

Напомним, по итогам встречи в Санкт-Петербурге «быки» опустились на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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Серёга Краснодарский
1495048491
ну не поверю что не следил за игрой Ростова и Терека во время игры. Врать то нехорошо
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Krasnodar 123
1495049365
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ НЕСЕТ, ВПРОЧЕМ КАК ВСЕГДА! О ЧЕМ С ТОБОЙ РАЗГОВАРИВАТЬ, СОБИРАЙ СВОИ МАНАТКИ И ПОШЕЛ ВОН ИЗ КРАСНОДАРА!
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Nesterenko
1495052513
Зачем нужно было увольнять Кононова. Краснодар мог весной обогнать Зенит, а в итоге даже в еврокубки не попадает.
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GM
1495052946
Увы, в воскресенье у Шалимова будет последний матч во главе Краснодара. Не потянул...
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STALKER27
1495053092
ещё осень надо было убирать...теперь без еврокубков
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sochi-2013
1495055201
Аууууууууу, Арууууууууууутюняяяяяяяяян!!!!!!!!!!!!!!
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Argon
1495055580
А смысл разговаривать? Гнать и всё. Всю весну об этом говорим.
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retiremen
1495058263
Все хорошо. Если бы попали в кубки, опять имели бы такой же весенний слюнявый Краснодар. Теперь ждем качественных изменений, перестройки команды.
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ИванЯ
1495077653
без разговоров увольнять!!!!
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dok66
1495098684
С Кононовым рано попрощались . Нужно ему было дать доиграть чемпионат , точно бы на 4 месте остались . С Шалимовым игра команды совсем разладилась - и как итог 5 место и без Европы .
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