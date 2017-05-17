Шалимов: «Разговора с руководством насчет моего будущего не было»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход встречи 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1) и ответил на вопросы касаемо своих перспектив в клубе.

– Начали плохо. Не скажу, что был серьезный прессинг со стороны «Зенита», но мы много мячей теряли в центре поля, отсюда и чужие контратаки, и гол. Против «Зенита» тяжело играть.

– Был ли у вас разговор с руководством насчет вашего будущего?

– Разговора не было.

– Следили ли вы за результатами параллельных игр?

– Нет, узнали о них после игры.

– Показывает ли команда ту игру, которую вы хотите от нее видеть?

– Мы старались контролировать игру, много владеть мячом и создавать моменты. Получается ли? С реализацией у нас проблемы. Мало забиваем – в этом проблема.

Напомним, по итогам встречи в Санкт-Петербурге «быки» опустились на пятое место в турнирной таблице чемпионата.