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  • Жуков: «Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача для сборной России»

Жуков: «Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача для сборной России»

17 мая 2017, 19:47
6

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций. С 17 июня по 2-е июля соревнование пройдет в четырех городах страны.

«В этом сезоне целый ряд наших ребят неплохо себя проявили и на Кубке конфедераций они должны хорошо выступить. Они должны показать нормальную игру, результат тут не главное. Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача, поэтому главное показать хорошую игру, ведь до чемпионата мира остался всего один год», — сказал Жуков.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Мануэль Нойер, Месут Озил и Томас Мюллер не попали в заявку сборной Германии на турнир.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия
Комментарии (6)
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dok66
1495042166
Кубок Конфедерации - это суперзадача ! Чемпионат мира - это уже так , проходной турнир .
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polt
1495046099
Германия, например, приедет вторым составом. Задача может быть и реальна. Но с очень большой натяжкой.
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acer2003
1495053964
Ещё один приболел
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OfaZavr
1495093110
Не только суперзадача, но и невыполнимая задача.
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Kurt Broot
1495254737
выйти бы из группы )))
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Garrincha58
1495258102
господин Жуков вы хоть понимаете о чем говорите?
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