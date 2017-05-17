Жуков: «Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача для сборной России»

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций. С 17 июня по 2-е июля соревнование пройдет в четырех городах страны.

«В этом сезоне целый ряд наших ребят неплохо себя проявили и на Кубке конфедераций они должны хорошо выступить. Они должны показать нормальную игру, результат тут не главное. Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача, поэтому главное показать хорошую игру, ведь до чемпионата мира остался всего один год», — сказал Жуков.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Мануэль Нойер, Месут Озил и Томас Мюллер не попали в заявку сборной Германии на турнир.