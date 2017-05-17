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    Жуков: «Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача для сборной России»

    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций. С 17 июня по 2-е июля соревнование пройдет в четырех городах страны.

    «В этом сезоне целый ряд наших ребят неплохо себя проявили и на Кубке конфедераций они должны хорошо выступить. Они должны показать нормальную игру, результат тут не главное. Выиграть Кубок конфедераций – это суперзадача, поэтому главное показать хорошую игру, ведь до чемпионата мира остался всего один год», — сказал Жуков.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Мануэль Нойер, Месут Озил и Томас Мюллер не попали в заявку сборной Германии на турнир.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2017 19:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2017, 08:28

      господин Жуков вы хоть понимаете о чем говорите?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 20 мая 2017, 07:32

      выйти бы из группы )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:38

      Не только суперзадача, но и невыполнимая задача.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 мая 2017, 23:46

      Ещё один приболел

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 мая 2017, 21:34

      Германия, например, приедет вторым составом. Задача может быть и реальна. Но с очень большой натяжкой.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 20:29

      Кубок Конфедерации - это суперзадача ! Чемпионат мира - это уже так , проходной турнир .

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