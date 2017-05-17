Албин: «Матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдет на хорошем газоне»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заверил общественность, что газон поля «Крестовский» будет отличном состоянии к старту Кубка конфедераций-2017.

«Матч открытия 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне.

Это было совместное решение — поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией. Сейчас на стадионе используются лампы, которые имитируют солнечный свет, агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. Сейчас температура 18 градусов», – заявил Албин.

Напомним, ранее не исключалось, что на стадионе придется полностью менять газон.