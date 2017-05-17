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    Албин: «Матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдет на хорошем газоне»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заверил общественность, что газон поля «Крестовский» будет отличном состоянии к старту Кубка конфедераций-2017.

    «Матч открытия 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне.

    Это было совместное решение — поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией. Сейчас на стадионе используются лампы, которые имитируют солнечный свет, агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. Сейчас температура 18 градусов», – заявил Албин.

    Напомним, ранее не исключалось, что на стадионе придется полностью менять газон.

    Источник: ТАСС

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    17.05.2017 08:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 мая 2017, 20:51

      Матч открытия Кубка конфедераций пройдет на железобетонном газоне!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > El_Chori 17 мая 2017, 20:53

      Уже все успели так пошутить?:) этом ж адо было такое сп***ануть xDD УМутко отличные преемники))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 18:47

      И точно - железобетонно на железобетонном !

      0
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      Рейтинг: +80

      emdroof 17 мая 2017, 11:16

      Это просто повод добавить еще несколько миллиардов для нового газона

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 мая 2017, 09:31

      ....матч пойдет на железобетонном газоне...!
      Вот это круто ,это по нашему!
      Никто живым не уйдет !
      С Днем Победы ,Албин!

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 09:20

      Весь мир будет смеяться,когда на этом газоне на матче открытия будут вылетать огромные куски газона.
      Для этого кстати и придумали выдвижную систему поля. Раз,и спрятали))

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 09:18

      Албин:зуб даю,мамой клянусь.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 мая 2017, 09:08

      Зеленый песок купят.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 09:02

      Да, железобетонный газон это отличный выход из сложившейся ситуации.

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