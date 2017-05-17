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    РФПЛ. «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА на выезде сыграет против «Рубина»

    В среду, 17 мая, состоятся все восемь матчей 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Томь» на своем поле примет «Крылья Советов». «Уфа» в гостях сыграет с «Оренбургом». «Урал» проведет матч с «Локомотивом». «Спартак» в ранге чемпиона примет «Терек», а «Рубин» попытается отобрать очки у ЦСКА.

    «Анжи» ожидает домашнее противостояние с «Ростовом». «Зенит», ведущий борьбу за второе место, принимает «Краснодар». «Амкар» в гостях сыграет с одним из аутсайдеров первенства «Арсеналом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

    Оренбург – Уфа 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Афонин, 90; 1:1 – Сухов, 90+3.

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пейчинович, 33; 0:2 – Фернандеш (с пенальти), 44; 1:2 – Кверквелия (в свои ворота), 78.

    Спартак (Москва) – Терек (Грозный)

    17 мая, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

    17 мая, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    17 мая, 19:30 по московскому времени

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

    17 мая, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь)

    17 мая, 19:30 по московскому времени

    Томь – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бруно, 5; 0:2 – Корниленко, 80.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 19:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 мая 2017, 18:34

      Удачи Уралу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:37

      ЦСКА и Уралу - победы ! А остальные пускай решают свои локальные задачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 мая 2017, 17:18

      - Вперёд , "Спартак"!!!!!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 17 мая 2017, 15:23

      Терек выиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > zadira56 17 мая 2017, 17:07

      - какие обоснования?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 11:00

      Не совсем достаточно.
      Ростову надо выигрывать первую игру на выезде. Томь не в счет

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 08:43

      Спартак 2-0 Терек
      Зенит 3-1 Краснодар
      Анжи 0-2 Ростов.
      Надеюсь,что так и будет,еврокубки нужны в Ростове!

      5
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      Рейтинг: +2336

      den161 > ALeX-161-rus 17 мая 2017, 09:35

      в принципе достаточно что бы терек и краснодар не выиграли

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > ALeX-161-rus 17 мая 2017, 09:39

      Как бы хотелось увидеть такой расклад)))

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > a-rakhmatov 17 мая 2017, 11:00

      Вечером увидишь))

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ALeX-161-rus 17 мая 2017, 11:25

      Ну,с Томью ты хорошо предсказал)))

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Yurok161 17 мая 2017, 12:55

      А вот в конкурсе прогнозов не прет. Стартовая пятерка улетает и интерес пропадает. А так Томь Амкар тоже зашел с кэфом 15))

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > 17 мая 2017, 14:28

      Рогулька у тебя вместо головы. С чего Бердыев должен уйти? Потому что СМИ так пишут? Или ты думаешь ему хочется в дерьмо окунуться вместе со сборной? А в Ростове он нужен всем.

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