РФПЛ. «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА на выезде сыграет против «Рубина»

В среду, 17 мая, состоятся все восемь матчей 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Томь» на своем поле примет «Крылья Советов». «Уфа» в гостях сыграет с «Оренбургом». «Урал» проведет матч с «Локомотивом». «Спартак» в ранге чемпиона примет «Терек», а «Рубин» попытается отобрать очки у ЦСКА.

«Анжи» ожидает домашнее противостояние с «Ростовом». «Зенит», ведущий борьбу за второе место, принимает «Краснодар». «Амкар» в гостях сыграет с одним из аутсайдеров первенства «Арсеналом».

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

Оренбург – Уфа 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Афонин, 90; 1:1 – Сухов, 90+3.

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пейчинович, 33; 0:2 – Фернандеш (с пенальти), 44; 1:2 – Кверквелия (в свои ворота), 78.

Спартак (Москва) – Терек (Грозный)

17 мая, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

17 мая, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Анжи (Махачкала) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 мая, 19:30 по московскому времени

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

17 мая, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь)

17 мая, 19:30 по московскому времени

Томь – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бруно, 5; 0:2 – Корниленко, 80.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ