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    Быстров назвал чемпионство «Спартака» заслуженным

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о победе «Спартака» в чемпионате России. Напомним, футболист выступал за красно-белых с 2005 по 2009 год.

    — Почему ни ЦСКА, ни «Зенит», ни «Краснодар» не смогли составить конкуренцию «Спартаку»?

    — «Спартак» заслуженно стал чемпионом России. Команда в этом сезоне показала, как надо выигрывать матчи на последних минутах, как цепляться за очки. «Спартак» ровно прошел всю дистанцию, а весной обыграл главных конкурентов.

    — Да, но в Краснодаре «Спартак» победить не сумел.

    — Но выиграл у нас в Москве.

    — Что вы почувствовали, узнав о триумфе «Спартака»?

    — А что я должен был почувствовать? Ничего. Друзей в «Спартаке» у меня практически не осталось. Поздравил знакомых, болеющих за «Спартак», поскольку они долго ждали золотых медалей. Когда я был в «Спартаке», чемпионство, казалось, было очень близко, однако постоянно чуть-чуть не дотягивали. Сейчас получилось. Молодцы!

    — Леонид Федун одной из косвенных причин неудачи в 2009 году назвал ваш уход из команды.

    — Не вижу смысла ворошить прошлое. Что было, то было. Надо жить настоящим и будущим.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.05.2017 21:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 17 мая 2017, 12:36

      зря он ушел из Спартака... после перехода его карьере пришел конец((((
      Отличный футболист был

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:20

      Молодец Владимир хорошо сказал.

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 мая 2017, 03:21

      Молодец, откровенно, без обид

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 16 мая 2017, 22:56

      а если бы ты ВЛАДИМИР меньше падал у штрафной то СПАРТАК стал бы чемпионом вместе с тобой !

      1
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 16 мая 2017, 22:39

      После ухода из Спартака карьера Быстрова как футболиста покатилась под откос. Зря он тогда это сделал. И команду серьезно подвел и сам деградировал в игровом качестве.

      6
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      Рейтинг: +13

      daba83 > klifS 17 мая 2017, 02:54

      Согласен)

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 16 мая 2017, 22:12

      Продали Самедова, взяли Быстрова. Быстров повёл себя нехорошо. А Самедов на поезде покатался, вернулся, помог чемпионство взять.

      3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 мая 2017, 21:59

      Вова, бери шинель - иди (сам знаешь куда).

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