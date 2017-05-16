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Быстров назвал чемпионство «Спартака» заслуженным

16 мая 2017, 21:17
7

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о победе «Спартака» в чемпионате России. Напомним, футболист выступал за красно-белых с 2005 по 2009 год.

— Почему ни ЦСКА, ни «Зенит», ни «Краснодар» не смогли составить конкуренцию «Спартаку»?

— «Спартак» заслуженно стал чемпионом России. Команда в этом сезоне показала, как надо выигрывать матчи на последних минутах, как цепляться за очки. «Спартак» ровно прошел всю дистанцию, а весной обыграл главных конкурентов.

— Да, но в Краснодаре «Спартак» победить не сумел.

— Но выиграл у нас в Москве.

— Что вы почувствовали, узнав о триумфе «Спартака»?

— А что я должен был почувствовать? Ничего. Друзей в «Спартаке» у меня практически не осталось. Поздравил знакомых, болеющих за «Спартак», поскольку они долго ждали золотых медалей. Когда я был в «Спартаке», чемпионство, казалось, было очень близко, однако постоянно чуть-чуть не дотягивали. Сейчас получилось. Молодцы!

— Леонид Федун одной из косвенных причин неудачи в 2009 году назвал ваш уход из команды.

— Не вижу смысла ворошить прошлое. Что было, то было. Надо жить настоящим и будущим.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Быстров Владимир Федун Леонид
Комментарии (7)
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Футболозавр Рекс
1494961924
Продали Самедова, взяли Быстрова. Быстров повёл себя нехорошо. А Самедов на поезде покатался, вернулся, помог чемпионство взять.
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oyabun
1494963598
После ухода из Спартака карьера Быстрова как футболиста покатилась под откос. Зря он тогда это сделал. И команду серьезно подвел и сам деградировал в игровом качестве.
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vladimir63
1494964571
а если бы ты ВЛАДИМИР меньше падал у штрафной то СПАРТАК стал бы чемпионом вместе с тобой !
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directorpg
1494980498
Молодец, откровенно, без обид
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OfaZavr
1495005602
Молодец Владимир хорошо сказал.
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Кинстифа
1495013809
зря он ушел из Спартака... после перехода его карьере пришел конец(((( Отличный футболист был
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