Газон на стадионе «Санкт-Петербург» может быть заменен

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о возможной замене газона на стадионе «Санкт-Петербург». По словам Албина, окончательное решение по этому поводу будет принято не позднее 31 мая.

«Газон сейчас проходит санацию, но на всякий случай я еще в прошлом году зарезервировал три рулонных газона. Один из них сейчас лежит на тренировочной площадке на проспекте Металлистов. Эти газоны очень нетребовательны в уходе. 31 мая точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций», – сказал Албин.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.