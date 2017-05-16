Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газон на стадионе «Санкт-Петербург» может быть заменен

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о возможной замене газона на стадионе «Санкт-Петербург». По словам Албина, окончательное решение по этому поводу будет принято не позднее 31 мая.

    «Газон сейчас проходит санацию, но на всякий случай я еще в прошлом году зарезервировал три рулонных газона. Один из них сейчас лежит на тренировочной площадке на проспекте Металлистов. Эти газоны очень нетребовательны в уходе. 31 мая точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций», – сказал Албин.

    Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      pnz1 17 мая 2017, 11:55

      позор всей страны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:11

      Сколько ещё миллиардов предложите выделить?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 05:05

      Чтоб наконец всё гладко стало, надо постелить ленолиум.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 17 мая 2017, 01:09

      Сжечь, как сено)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 мая 2017, 22:50

      конечно надо газон поменять, и стены реконструировать, и крышу тоже не забыть!!!!, а еще лучше развалить его и заново построить, так точно всем должно хватить!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > Павел Буре 16 мая 2017, 22:59

      заново,это проблематично... опять будут строить 10 лет и потратят свыше 48 млар.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 21:52

      а сразу нельзя было положить тот неприхотливый газон с проспекта металлистов?
      и еще вопрос - а где остальные два газона?))) не на даче у этого чиновника?)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > mihail200606 16 мая 2017, 23:00

      один газон у мутько на даче... он на нём загорает...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > mihail200606 16 мая 2017, 23:01

      второй продали...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 16 мая 2017, 21:33

      зачем его менять ? ведь этот такой...клёвый, с ямочками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      fediy2009 16 мая 2017, 21:12

      ПрОклятый стадион!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 мая 2017, 21:11

      Возьмите банкноты но сотке баксов, и постелите ими поле в 15-20 слоев, и ровное и зеленое, а главное ДЕШЕВЛЕ!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > ufos73 16 мая 2017, 22:11

      ...а ты не подумал , чьто баксики мохуть прилипнуть к бутсикам?
      и получится как в знаменитом фильме : ,,.....чья туфляя, ой...моё....,, :0)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > alex1951 16 мая 2017, 22:47

      Ну если тока гости из Томи там, а миллионерам зачем мелочь то? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 мая 2017, 21:07

      Заебали уже воры поскорее бы вы получили по заслугам !!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Dellleone 16 мая 2017, 21:17

      Уже получили и поделили,
      просим не беспокоиться)))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > alex1951 16 мая 2017, 22:15

      Ты то что получил ??? И кто тебя беспокоит???)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11