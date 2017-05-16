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Газон на стадионе «Санкт-Петербург» может быть заменен

16 мая 2017, 20:08
26

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о возможной замене газона на стадионе «Санкт-Петербург». По словам Албина, окончательное решение по этому поводу будет принято не позднее 31 мая.

«Газон сейчас проходит санацию, но на всякий случай я еще в прошлом году зарезервировал три рулонных газона. Один из них сейчас лежит на тренировочной площадке на проспекте Металлистов. Эти газоны очень нетребовательны в уходе. 31 мая точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций», – сказал Албин.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций
Комментарии (26)
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EFR
1494955143
и можно за счет Миллера,а не нас простых смертных!
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dok66
1494955565
Искусственный что ли ? Раз с прошлого года лежит и нетребователен в уходе ? И кто ж этот богатенький , который держит уже год газон на Металлистов ? Откроете секрет ?
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ALEX ML
1494956253
Потом скажет сгнил и надо новый на газобабло)))))))))))))))
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zagrizlik
1494957797
Больше денег, больше, больше. Сука жаль у нас не мультик про антилопу.
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Dellleone
1494958059
Заебали уже воры поскорее бы вы получили по заслугам !!!
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ufos73
1494958263
Возьмите банкноты но сотке баксов, и постелите ими поле в 15-20 слоев, и ровное и зеленое, а главное ДЕШЕВЛЕ!
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mihail200606
1494960763
а сразу нельзя было положить тот неприхотливый газон с проспекта металлистов? и еще вопрос - а где остальные два газона?))) не на даче у этого чиновника?)))
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Павел Буре
1494964218
конечно надо газон поменять, и стены реконструировать, и крышу тоже не забыть!!!!, а еще лучше развалить его и заново построить, так точно всем должно хватить!!!!!!
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Firevet
1494972592
Сжечь, как сено)))
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OfaZavr
1495005091
Сколько ещё миллиардов предложите выделить?)))
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