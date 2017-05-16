Албин: «Решили поберечь корневую систему газона на стадионе «Санкт-Петербург»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о подготовке стадиона «Санкт-Петербург» к проведению Кубка конфедераций 2017 года. Напомним, ранее встречу 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» решено было перенести на стадион «Петровский».

«Максимальная нагрузка, которую принял стадион – 35 тысяч человек, ФИФА посчитала, что это достаточная нагрузка для того, чтобы понять функциональность арены. Мы решили поберечь газон, корневую систему. Но у нас намечено проведение проверок в тех местах, где не побывал болельщик. Эти испытания мы проведем до конца мая. Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров», – сказал Албин.

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе матч-открытие и финал.