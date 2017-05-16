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  • Албин: «Решили поберечь корневую систему газона на стадионе «Санкт-Петербург»

Албин: «Решили поберечь корневую систему газона на стадионе «Санкт-Петербург»

16 мая 2017, 19:17
11

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о подготовке стадиона «Санкт-Петербург» к проведению Кубка конфедераций 2017 года. Напомним, ранее встречу 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» решено было перенести на стадион «Петровский».

«Максимальная нагрузка, которую принял стадион – 35 тысяч человек, ФИФА посчитала, что это достаточная нагрузка для того, чтобы понять функциональность арены. Мы решили поберечь газон, корневую систему. Но у нас намечено проведение проверок в тех местах, где не побывал болельщик. Эти испытания мы проведем до конца мая. Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров», – сказал Албин.

Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе матч-открытие и финал.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (11)
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panmon
1494951819
Все поле Дзюбами засадили! А говорите молодёжь не взращивают!
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alex1951
1494952585
Кто даст гарантии ,что именно во время Турнира не приключиться какой-нибудь косяк? Вот тогда Великий Пу с вас спросит ...готовьте ..опу!))))))))
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shinnik
1494952666
А дубы-колдуны Что-то шепчут в тумане, У поганых болот Чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, Трын-траву на поляне И от страха всё быстрее Песенку поют. А нам всё равно, А нам всё равно, Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас - В самый жуткий час Мы волшебную Косим трын-траву.
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baltika415
1494953157
Бля в песке моркву хорошо хранить, но не долго. Без обид для болелов зенита!
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NEON-SM
1494953536
матч открытия и финал, вы с ума сошли? 4 игры, да он и 2 то не выдержит
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polt
1494953865
Как с самого начала не пошло, так толку и не будет. Хоть усритесь все там. Гнилой вышел стадиончик.
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kykyi
1494954125
Поберечь газон? Да вы вообще там никогда не играйте и тогда газон будет. ну просто зашибись. И по поводу инженерных систем: "вот вот, еще чуть-чуть, уже совсем скоро, осталось самую малость...." Когда же все будет готово? К стати, сегодня там демонтировали систему пропуска зрителей на стадион, переделывать будут. Вот вот, еще чуть чуть, осталось самую малость..... и тд.
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Д Альбертини
1494955821
Лучше берегите свои очки, а не корневую систему газона! Давно пора соответствующим структурам занятся этими жуликами!!!
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ALEX ML
1494956119
Решил овощи выращивать))
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Firevet
1494972656
Какие корни?!, ой плть... там песок с финского залива... ничего не растет((
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