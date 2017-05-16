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    Албин: «Решили поберечь корневую систему газона на стадионе «Санкт-Петербург»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о подготовке стадиона «Санкт-Петербург» к проведению Кубка конфедераций 2017 года. Напомним, ранее встречу 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» решено было перенести на стадион «Петровский».

    «Максимальная нагрузка, которую принял стадион – 35 тысяч человек, ФИФА посчитала, что это достаточная нагрузка для того, чтобы понять функциональность арены. Мы решили поберечь газон, корневую систему. Но у нас намечено проведение проверок в тех местах, где не побывал болельщик. Эти испытания мы проведем до конца мая. Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров», – сказал Албин.

    Стадион «Санкт-Петербург» примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе матч-открытие и финал.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2017 19:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +110

      Firevet 17 мая 2017, 01:10

      Какие корни?!, ой плть... там песок с финского залива... ничего не растет((

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 мая 2017, 20:35

      Решил овощи выращивать))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 20:30

      Лучше берегите свои очки, а не корневую систему газона! Давно пора соответствующим структурам занятся этими жуликами!!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 мая 2017, 20:02

      Поберечь газон? Да вы вообще там никогда не играйте и тогда газон будет. ну просто зашибись.
      И по поводу инженерных систем: "вот вот, еще чуть-чуть, уже совсем скоро, осталось самую малость...." Когда же все будет готово?
      К стати, сегодня там демонтировали систему пропуска зрителей на стадион, переделывать будут.
      Вот вот, еще чуть чуть, осталось самую малость..... и тд.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 мая 2017, 19:57

      Как с самого начала не пошло, так толку и не будет. Хоть усритесь все там. Гнилой вышел стадиончик.

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 16 мая 2017, 19:52

      матч открытия и финал, вы с ума сошли? 4 игры, да он и 2 то не выдержит

      4
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 16 мая 2017, 19:45

      Бля в песке моркву хорошо хранить, но не долго. Без обид для болелов зенита!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 мая 2017, 19:37

      А дубы-колдуны
      Что-то шепчут в тумане,
      У поганых болот
      Чьи-то тени встают.
      Косят зайцы траву,
      Трын-траву на поляне
      И от страха всё быстрее
      Песенку поют.

      А нам всё равно,
      А нам всё равно,
      Пусть боимся мы волка и сову.
      Дело есть у нас -
      В самый жуткий час
      Мы волшебную
      Косим трын-траву.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > shinnik 16 мая 2017, 19:50

      Зачёт...

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 мая 2017, 19:36

      Кто даст гарантии ,что именно во время Турнира не приключиться какой-нибудь косяк?
      Вот тогда Великий Пу с вас спросит ...готовьте ..опу!))))))))

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 мая 2017, 19:23

      Все поле Дзюбами засадили! А говорите молодёжь не взращивают!

      -1
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