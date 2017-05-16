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  • Павел Погребняк: «Возможно, о своем будущем выскажусь после ближайшего матча»

Павел Погребняк: «Возможно, о своем будущем выскажусь после ближайшего матча»

16 мая 2017, 16:36
6

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк не стал комментировать информацию, согласно которой бело-голубые подыскивают ему новую команду для продолжения карьеры.

По словам генерального директора клуба Евгения Муравьева, 33-летний игрок уже отклонил одно предложение из австралийской лиги.

«Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь», – сказал Погребняк.

В нынешнем сезоне Погребняк принял участие в шести встречах, не забив ни одного гола. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Динамо Погребняк Павел
Комментарии (6)
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dok66
1494946870
Подождем комментариев.
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OfaZavr
1494948147
Наглый тип. Гнать его!
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shinnik
1494953994
Страна замерла....
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NEMETSRUS
1494994985
Да хоть куда только не в Динамо пусть других динамит !!!
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Медвепут великий
1495021230
Наверное надеется забить гол и попросить увеличения зарплаты.
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отдай мои вещи
1495124807
выскажись Паш..легче будет..в подушку поплачь, она поймет, не ссы
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