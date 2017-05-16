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    Павел Погребняк: «Возможно, о своем будущем выскажусь после ближайшего матча»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк не стал комментировать информацию, согласно которой бело-голубые подыскивают ему новую команду для продолжения карьеры.

    По словам генерального директора клуба Евгения Муравьева, 33-летний игрок уже отклонил одно предложение из австралийской лиги.

    «Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь», – сказал Погребняк.

    В нынешнем сезоне Погребняк принял участие в шести встречах, не забив ни одного гола. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2018 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 16:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 мая 2017, 19:26

      выскажись Паш..легче будет..в подушку поплачь, она поймет, не ссы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 17 мая 2017, 14:40

      Наверное надеется забить гол и попросить увеличения зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 мая 2017, 07:23

      Да хоть куда только не в Динамо пусть других динамит !!!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 мая 2017, 19:59

      Страна замерла....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 18:22

      Наглый тип. Гнать его!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 18:01

      Подождем комментариев.

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