Павел Погребняк: «Возможно, о своем будущем выскажусь после ближайшего матча»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк не стал комментировать информацию, согласно которой бело-голубые подыскивают ему новую команду для продолжения карьеры.

По словам генерального директора клуба Евгения Муравьева, 33-летний игрок уже отклонил одно предложение из австралийской лиги.

«Динамо» ищет мне новый клуб? Без комментариев. Пока ничего не хочу рассказывать, но, может, после ближайшего матча выскажусь», – сказал Погребняк.

В нынешнем сезоне Погребняк принял участие в шести встречах, не забив ни одного гола. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2018 года.