Плетикоса считает, что Медведев может войти в число лучших голкиперов России

Бывший голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса выразил мнение, что вратарю желто-синих Никите Медведеву по силам со временем войти в число лучших стражей ворот России.

Также он высоко оценил выступление ростовчан в текущем розыгрыше еврокубков.

«Есть ли у Медведева шанс стать одним из лучших вратарей России? Думаю, да. Он провел сумасшедшую серию из 10-ти матчей без пропущенных мячей. Это придаст ему еще уверенности.

Выступление «Ростова» в еврокубках? Супер, молодцы, я такого не ожидал. Честно, не ожидал, что «Ростов» будет играть почти на равных не только дома, но и на выезде с такими грандами, как «Бавария» и «Атлетико», – сказал Плетикоса.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Медведев провел 15 встреч, пропустив всего шесть голов. При этом в 10-ти матчах подряд ему удавалось сохранить ворота на замке.