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    Плетикоса считает, что Медведев может войти в число лучших голкиперов России

    Бывший голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса выразил мнение, что вратарю желто-синих Никите Медведеву по силам со временем войти в число лучших стражей ворот России.

    Также он высоко оценил выступление ростовчан в текущем розыгрыше еврокубков.

    «Есть ли у Медведева шанс стать одним из лучших вратарей России? Думаю, да. Он провел сумасшедшую серию из 10-ти матчей без пропущенных мячей. Это придаст ему еще уверенности.

    Выступление «Ростова» в еврокубках? Супер, молодцы, я такого не ожидал. Честно, не ожидал, что «Ростов» будет играть почти на равных не только дома, но и на выезде с такими грандами, как «Бавария» и «Атлетико», – сказал Плетикоса.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Медведев провел 15 встреч, пропустив всего шесть голов. При этом в 10-ти матчах подряд ему удавалось сохранить ворота на замке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 15:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 16 мая 2017, 21:01

      Парень конечно молодец но нечего выдающегося от него не видно было

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 мая 2017, 20:28

      Вратарь без вопросов надежный....Но , надо отдать должное защитным действиям Ростова- вот где кроется секрет сухой серии...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 мая 2017, 18:12

      Фишка в том что его из истории Российских вратарей хрен кто выковыряет, а по вратарским меркам он еще мальчик то.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:18

      Цыплят по осени считают ! Выстрел на старте и бурный спурт - еще не гарантия выигрыша на длинной дистанции . Хотя вратарь хороший .

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