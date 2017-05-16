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  • Плетикоса считает, что Медведев может войти в число лучших голкиперов России

Плетикоса считает, что Медведев может войти в число лучших голкиперов России

16 мая 2017, 15:44
4

Бывший голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса выразил мнение, что вратарю желто-синих Никите Медведеву по силам со временем войти в число лучших стражей ворот России.

Также он высоко оценил выступление ростовчан в текущем розыгрыше еврокубков.

«Есть ли у Медведева шанс стать одним из лучших вратарей России? Думаю, да. Он провел сумасшедшую серию из 10-ти матчей без пропущенных мячей. Это придаст ему еще уверенности.

Выступление «Ростова» в еврокубках? Супер, молодцы, я такого не ожидал. Честно, не ожидал, что «Ростов» будет играть почти на равных не только дома, но и на выезде с такими грандами, как «Бавария» и «Атлетико», – сказал Плетикоса.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Медведев провел 15 встреч, пропустив всего шесть голов. При этом в 10-ти матчах подряд ему удавалось сохранить ворота на замке.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Плетикоса Стипе Медведев Никита
Комментарии (4)
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dok66
1494944302
Цыплят по осени считают ! Выстрел на старте и бурный спурт - еще не гарантия выигрыша на длинной дистанции . Хотя вратарь хороший .
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FanatSerj
1494947544
Фишка в том что его из истории Российских вратарей хрен кто выковыряет, а по вратарским меркам он еще мальчик то.
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zico2205
1494955733
Вратарь без вопросов надежный....Но , надо отдать должное защитным действиям Ростова- вот где кроется секрет сухой серии...
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евгений сергеевичч
1494957666
Парень конечно молодец но нечего выдающегося от него не видно было
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