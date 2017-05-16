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    Мелкадзе сожалеет, что назвал судью клоуном

    Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе после матча 24-го тура первенства ФНЛ с «Тосно» (1:1) назвал арбитров, обслуживавших эту встречу, клоунами. Футболисту придется явиться на заседание комитета по этике.

    «В первую очередь, есть желание извиниться перед уважаемыми судьями за допущенное высказывание. Произнес эту фразу в пылу, не подумав. Всегда с большим уважением и почтением относился к работе футбольных арбитров, мне очень жаль, что я произнес эти слова. После финального свистка был раздосадован некоторыми решениями рефери, отчего и допустил это высказывание, чего, конечно, не имел права делать», – сказал Мелкадзе.

    В текущем сезоне 20-летний футболист провел за «Спартак-2» 20 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил девять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2017 08:14
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