Мелкадзе сожалеет, что назвал судью клоуном

Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе после матча 24-го тура первенства ФНЛ с «Тосно» (1:1) назвал арбитров, обслуживавших эту встречу, клоунами. Футболисту придется явиться на заседание комитета по этике.

«В первую очередь, есть желание извиниться перед уважаемыми судьями за допущенное высказывание. Произнес эту фразу в пылу, не подумав. Всегда с большим уважением и почтением относился к работе футбольных арбитров, мне очень жаль, что я произнес эти слова. После финального свистка был раздосадован некоторыми решениями рефери, отчего и допустил это высказывание, чего, конечно, не имел права делать», – сказал Мелкадзе.

В текущем сезоне 20-летний футболист провел за «Спартак-2» 20 матчей в первенстве ФНЛ, в которых забил девять голов.