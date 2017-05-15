В «СКА-Хабаровске» верят в попадание в Премьер-лигу через стыковые матчи

Исполняющий обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский остался недоволен поражением в матче 37-го тура первенства ФНЛ от «Тосно» 1:3. По его словам, в клубе все еще рассчитывают на стыковые матчи по итогам сезона.

– Счет не по игре. Мы имели примерно равное с соперниками количество опасных моментов. К сожалению, никто не отменял футбольный закон «не забиваешь ты, забивают тебе». В конце мы совершили решающие ошибки и пропустили два мяча.

– В заключительном туре вы встречаетесь с «Тамбовом». Вам по силам в итоге занять третье или четвертое место?

– Да, по силам.