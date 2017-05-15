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    В «СКА-Хабаровске» верят в попадание в Премьер-лигу через стыковые матчи

    Исполняющий обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский остался недоволен поражением в матче 37-го тура первенства ФНЛ от «Тосно» 1:3. По его словам, в клубе все еще рассчитывают на стыковые матчи по итогам сезона.

    – Счет не по игре. Мы имели примерно равное с соперниками количество опасных моментов. К сожалению, никто не отменял футбольный закон «не забиваешь ты, забивают тебе». В конце мы совершили решающие ошибки и пропустили два мяча.

    – В заключительном туре вы встречаетесь с «Тамбовом». Вам по силам в итоге занять третье или четвертое место?

    – Да, по силам.

    Источник: ФНЛ

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    15.05.2017 08:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 15 мая 2017, 12:19

      Надеюсь будет огненный матч за "стыки" с "Тамбовом"! Давно такого не было, чтобы в последнем туре встречались непосредственные конкуренты за место в "стыках".

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 10:54

      Пущай дерзают . Может и получится , хотя не верю

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      Рейтинг: +473

      Серега М. 15 мая 2017, 10:11

      Да уж в премьер лиге им будут не рады) но будет интересно посмотреть, если пробьются...

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 мая 2017, 09:52

      Вся Европейская Россия будет болеть против этих Хабаровских перелётов. Жми Хабаровск.

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Дядя Серёжа 15 мая 2017, 12:22

      Команды с Дальнего Востока всегда в РФПЛ были самобытными и очки с ними в играх всем лидерам давались тяжело. Удачи "хабаровчанам"!

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      Рейтинг: +54

      brost 15 мая 2017, 09:25

      Заголовок нисколько не соответствует тексту

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > brost 15 мая 2017, 09:58

      Задача шурналиста-не искать соответственный тексту заголовок,а подогнать домыслы под свой яркий, а лучше скандальный заголовок..

      Сказал Поддубский что по силам войти в четвёрку, а значит и в высшую лигу он хочет выйти с командой.. А как выйти,если не через стыки? Никак. Вывод: Поддубский хочет выиграть стыки и совсем не важно, что говорил он про матч с Тосно))

      Есть старый анекдот, как Чапаев и Петька девок снимали, так вот все шурналисты его знают)))

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