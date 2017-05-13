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    РФПЛ. «Краснодар» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Уралом»

    В матче 28-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле упустил победу над «Краснодаром» – 1:1. От поражения краснодарский клуб спас гол Виктора Клаэссона в добавленное время.

    Таким образом, клуб из Екатеринбурга набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», имеющий в активе 46 баллов, остался на четвертой позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Налдо, 42 (в свои ворота); 1:1 – Клаэссон, 90+2.

    Урал: Арапов, Данцев, Блажиц, Табидзе (Новиков, 37), Павленко (Павленко, 58), Димитров, Манучарян (Лунгу, 68), Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

    Краснодар: Синицын, Калешин (Рамирес, 76), Гранквист, Налдо, Торбинский, Газинский, Жигулев (Мамаев, 46), Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 61), Клаэссон, Вандерсон.

    Предупреждения: нет – Перейра, 50; Налдо, 64.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 13:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 мая 2017, 22:23

      Как Ты Зае. ......аЛЛ !!!!ТруСС !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 13 мая 2017, 14:09

      В последнем туре Краснодар играет с Томью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 13 мая 2017, 14:07

      унылый матч...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 мая 2017, 14:05

      Краснодар сливает И. Шалимова и т.о. может не попасть в ЛЕ, т.к. там напирают и
      Терек, и Ростов. Эту игру спас клаксон, забив в дополнительное время.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > карасевщина 13 мая 2017, 14:17

      Возможно и так, но зачем тогда сравнивать счёт с Уралом, проигрыш
      иТерек с Ростовом, при выигрыше в этом туре, выходят вперёд
      Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > vladimir-7 13 мая 2017, 15:08

      ты считать умеешь школьник? терек и ростов при победе будут отставать на 1 очко... но у краснодара игра с зеней,а у терека игра со спартаком, поэтому ростов будет на 4 месте...

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Алекс Таранов 13 мая 2017, 15:20

      Сам ты детский сад, разговор шёл о том, что якобы Краснодар
      сливает, чтобы не попасть в ЛЕ и все силы бросить на внутренний
      чемпионат 17/18г. и стать чемпионом как свинки. Смотри переписку
      внимательно.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 13 мая 2017, 14:04

      Не, не будет Шалимов главным тренером Краснодара в следующем сезоне, не будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 мая 2017, 14:03

      После еврокубков Краснодар жестко просел... очередное доказательство того, что не могут наши клубы стабильно выступать на два фронта(

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 13 мая 2017, 13:55

      Опять физрук отскочил.

      1
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