РФПЛ. «Краснодар» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Уралом»

В матче 28-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле упустил победу над «Краснодаром» – 1:1. От поражения краснодарский клуб спас гол Виктора Клаэссона в добавленное время.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», имеющий в активе 46 баллов, остался на четвертой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Налдо, 42 (в свои ворота); 1:1 – Клаэссон, 90+2.

Урал: Арапов, Данцев, Блажиц, Табидзе (Новиков, 37), Павленко (Павленко, 58), Димитров, Манучарян (Лунгу, 68), Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

Краснодар: Синицын, Калешин (Рамирес, 76), Гранквист, Налдо, Торбинский, Газинский, Жигулев (Мамаев, 46), Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 61), Клаэссон, Вандерсон.

Предупреждения: нет – Перейра, 50; Налдо, 64.

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