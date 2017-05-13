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РФПЛ. «Краснодар» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Уралом»

13 мая 2017, 13:52
11

В матче 28-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле упустил победу над «Краснодаром» – 1:1. От поражения краснодарский клуб спас гол Виктора Клаэссона в добавленное время.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар», имеющий в активе 46 баллов, остался на четвертой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Налдо, 42 (в свои ворота); 1:1 – Клаэссон, 90+2.

Урал: Арапов, Данцев, Блажиц, Табидзе (Новиков, 37), Павленко (Павленко, 58), Димитров, Манучарян (Лунгу, 68), Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

Краснодар: Синицын, Калешин (Рамирес, 76), Гранквист, Налдо, Торбинский, Газинский, Жигулев (Мамаев, 46), Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 61), Клаэссон, Вандерсон.

Предупреждения: нет – Перейра, 50; Налдо, 64.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар
Комментарии (11)
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Cromathaar
1494672914
Опять физрук отскочил.
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RedGreenHooligan
1494673406
После еврокубков Краснодар жестко просел... очередное доказательство того, что не могут наши клубы стабильно выступать на два фронта(
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GM
1494673491
Не, не будет Шалимов главным тренером Краснодара в следующем сезоне, не будет...
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vladimir-7
1494673527
Краснодар сливает И. Шалимова и т.о. может не попасть в ЛЕ, т.к. там напирают и Терек, и Ростов. Эту игру спас клаксон, забив в дополнительное время.
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Karpathian
1494673676
унылый матч...
Ответить
Дмитрий_Kaзаков
1494673761
В последнем туре Краснодар играет с Томью.
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Юрэс
1494703428
Как Ты Зае. ......аЛЛ !!!!ТруСС !!!
Ответить
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