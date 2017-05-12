Бразилия – мировой лидер по продаже футболистов за границу, Россия заняла 26-е место

Ресурс Football Observatory провел исследование касаемо количества футболистов, которые по ходу текущего сезона перешли в заграничные клубы. Авторы списка собрали данные по 12051-му футболисту всех возрастных категорий из 50-ти стран и 2120-ти клубам.

По состоянию на 1 мая 2017 года топ-10 списка выглядит так:

1. Бразилия – 1202 футболиста (65% перешло в клубы зоны УЕФА)

2. Франция – 781 (86%)

3. Аргентина – 753 (37%)

4. Сербия – 460 (91%)

5. Англия – 451 (79%)

6. Испания – 362 (78%)

7. Германия – 335 (89%)

8. Хорватия – 323 (92%)

9. Нигерия – 292 (84%)

10. Уругвай – 288 (26%)

...

26. Россия – 136 (96%)