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  • Бразилия – мировой лидер по продаже футболистов за границу, Россия заняла 26-е место

Бразилия – мировой лидер по продаже футболистов за границу, Россия заняла 26-е место

12 мая 2017, 21:09
17

Ресурс Football Observatory провел исследование касаемо количества футболистов, которые по ходу текущего сезона перешли в заграничные клубы. Авторы списка собрали данные по 12051-му футболисту всех возрастных категорий из 50-ти стран и 2120-ти клубам.

По состоянию на 1 мая 2017 года топ-10 списка выглядит так:

1. Бразилия – 1202 футболиста (65% перешло в клубы зоны УЕФА)

2. Франция – 781 (86%)

3. Аргентина – 753 (37%)

4. Сербия – 460 (91%)

5. Англия – 451 (79%)

6. Испания – 362 (78%)

7. Германия – 335 (89%)

8. Хорватия – 323 (92%)

9. Нигерия – 292 (84%)

10. Уругвай – 288 (26%)

...

26. Россия – 136 (96%)

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Франция. Лига 1 Европа Бразилия Франция Аргентина Сербия Англия Испания Германия Хорватия Нигерия Уругвай Россия
Комментарии (17)
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алекс88
1494615280
136.... Кто эти люди...призраки что ли или студенты европейских колледжей
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вместе с ЦСКА
1494615410
в Сирию чтоль сбагрили 136 чел?
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Forge
1494615530
В Узбекистане половина играет
Ответить
x-x-x-x-x
1494619958
в Казахстан ушли наверное)))) свободными агентами
Ответить
Вадим 1972
1496543285
А топ-чемпионатах нашим делать нечего !
Ответить
Ловец снов 88
1543057526
Бразилия - кузница талантов.
Ответить
Ловец снов 88
1543057545
Что-то многовато России поставили.
Ответить
Ловец снов 88
1543057601
Куда едут Англичане, что-то их особо за рубежом и не видно.
Ответить
Ловец снов 88
1543057723
Россияне наверное в средних клубах бывшего СССР.
Ответить
Ловец снов 88
1543057770
Сербы не слабо футболистов лепят.
Ответить
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