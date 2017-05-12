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    Бразилия – мировой лидер по продаже футболистов за границу, Россия заняла 26-е место

    Ресурс Football Observatory провел исследование касаемо количества футболистов, которые по ходу текущего сезона перешли в заграничные клубы. Авторы списка собрали данные по 12051-му футболисту всех возрастных категорий из 50-ти стран и 2120-ти клубам.

    По состоянию на 1 мая 2017 года топ-10 списка выглядит так:

    1. Бразилия – 1202 футболиста (65% перешло в клубы зоны УЕФА)

    2. Франция – 781 (86%)

    3. Аргентина – 753 (37%)

    4. Сербия – 460 (91%)

    5. Англия – 451 (79%)

    6. Испания – 362 (78%)

    7. Германия – 335 (89%)

    8. Хорватия – 323 (92%)

    9. Нигерия – 292 (84%)

    10. Уругвай – 288 (26%)

    ...

    26. Россия – 136 (96%)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 21:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +72

      Ловец снов 88 24 ноября 2018, 14:09

      Сербы не слабо футболистов лепят.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +72

      Ловец снов 88 24 ноября 2018, 14:08

      Россияне наверное в средних клубах бывшего СССР.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Ловец снов 88 24 ноября 2018, 14:06

      Куда едут Англичане, что-то их особо за рубежом и не видно.

      5
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      Рейтинг: +72

      Ловец снов 88 24 ноября 2018, 14:05

      Что-то многовато России поставили.

      5
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      Рейтинг: +72

      Ловец снов 88 24 ноября 2018, 14:05

      Бразилия - кузница талантов.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 4 июня 2017, 05:28

      А топ-чемпионатах нашим делать нечего !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 1 июня 2017, 07:31

      А говорят в сборной играть некому)))
      Вот же они,как живые,на четыре состава наберется))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 мая 2017, 01:02

      А Россию включили в список за продажу Кокорина казино?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:21

      Куда из Англии уходят ??? Только по Британии катаются.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 мая 2017, 23:12

      в Казахстан ушли наверное)))) свободными агентами

      1
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