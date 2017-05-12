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    Матерацци: «Буффону было невозможно забить даже на тренировках. Он заслуживает «Золотого мяча»

    Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов и голкипере «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне.

    «Думаю, у «Ювентуса» больше шансов, потому что они более сыграны и беспощадны к сопернику. Команде не стоит думать о проигранных финалах («бьянконери» уступили в четырех из пяти финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет – прим. «Бомбардира»). Аллегри способен доставить проблемы даже Роналду и компании.

    Буффон? Он остается таким же, как на чемпионате мира в 2006 году. Тогда ему невозможно было забить даже на тренировках. Буду рад, если он выиграет. Он заслуживает «Золотого мяча», – считает 43-летний Матерацци.

    Финальный матч турнира между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

    Источник: Football Italia

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    12.05.2017 19:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 мая 2017, 15:29

      если ювентус лч выйграет то тут даже без вариантов надо буффону давать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 мая 2017, 09:13

      Для отличного выхода на пенсию Буффону не хватает Золотого мяча и кубка Чемпионов! Поддержим, друзья, Буффонищееее!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 мая 2017, 18:09

      Матерацци забыл добавить: "И напоследок, передаю привет моему ДРУГУ Зидану")))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 10:39

      Да! Надоели уже Месси с Роналду. Буффон в этом году заслуживает больше!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 12 мая 2017, 22:55

      Пора бы уже Буффону золотой мяч взять !

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 мая 2017, 22:53

      ЮВЕ, давай уже выиграй в финале. Я болел за Турин с 98 года и стал свидетелем последних 3-х проигранных финалов, не хотелось бы снова обломаться

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 12 мая 2017, 21:36

      Да , безусловно, Юве в этом году прекрасен. Защитники супер. Алвес супер. Буффон супер. Это все люди такого возраста, которых в нашем чемпе списывают, а они так жгут....Прекрасно.

      5
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 12 мая 2017, 20:50

      Удачи Юве!
      Не потому, что против Реала, хот и не люблю их, а просто Юве в этом году очень хорош!

      6
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      Рейтинг: +392

      A-Den 12 мая 2017, 19:58

      Как можно уступить в пяти финалах из четырех?

      0
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