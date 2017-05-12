Матерацци: «Буффону было невозможно забить даже на тренировках. Он заслуживает «Золотого мяча»

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов и голкипере «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне.

«Думаю, у «Ювентуса» больше шансов, потому что они более сыграны и беспощадны к сопернику. Команде не стоит думать о проигранных финалах («бьянконери» уступили в четырех из пяти финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет – прим. «Бомбардира»). Аллегри способен доставить проблемы даже Роналду и компании.

Буффон? Он остается таким же, как на чемпионате мира в 2006 году. Тогда ему невозможно было забить даже на тренировках. Буду рад, если он выиграет. Он заслуживает «Золотого мяча», – считает 43-летний Матерацци.

Финальный матч турнира между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.