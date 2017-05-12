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  • Матерацци: «Буффону было невозможно забить даже на тренировках. Он заслуживает «Золотого мяча»

Матерацци: «Буффону было невозможно забить даже на тренировках. Он заслуживает «Золотого мяча»

12 мая 2017, 19:52
9

Экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов и голкипере «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне.

«Думаю, у «Ювентуса» больше шансов, потому что они более сыграны и беспощадны к сопернику. Команде не стоит думать о проигранных финалах («бьянконери» уступили в четырех из пяти финалов Лиги чемпионов за последние 20 лет – прим. «Бомбардира»). Аллегри способен доставить проблемы даже Роналду и компании.

Буффон? Он остается таким же, как на чемпионате мира в 2006 году. Тогда ему невозможно было забить даже на тренировках. Буду рад, если он выиграет. Он заслуживает «Золотого мяча», – считает 43-летний Матерацци.

Финальный матч турнира между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига чемпионов Ювентус Италия Буффон Джанлуиджи Матерацци Марко
Комментарии (9)
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A-Den
1494608317
Как можно уступить в пяти финалах из четырех?
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dddolphin
1494611441
Удачи Юве! Не потому, что против Реала, хот и не люблю их, а просто Юве в этом году очень хорош!
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raritet
1494614219
Да , безусловно, Юве в этом году прекрасен. Защитники супер. Алвес супер. Буффон супер. Это все люди такого возраста, которых в нашем чемпе списывают, а они так жгут....Прекрасно.
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roman230582
1494618816
ЮВЕ, давай уже выиграй в финале. Я болел за Турин с 98 года и стал свидетелем последних 3-х проигранных финалов, не хотелось бы снова обломаться
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Flydis
1494618931
Пора бы уже Буффону золотой мяч взять !
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OfaZavr
1494661170
Да! Надоели уже Месси с Роналду. Буффон в этом году заслуживает больше!
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diadushka
1494774570
Матерацци забыл добавить: "И напоследок, передаю привет моему ДРУГУ Зидану")))
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Dimon013
1494828807
Для отличного выхода на пенсию Буффону не хватает Золотого мяча и кубка Чемпионов! Поддержим, друзья, Буффонищееее!
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anri1703
1495628953
если ювентус лч выйграет то тут даже без вариантов надо буффону давать
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